V Grčiji protesti ob prazniku dela, v Turčiji aretacije zaradi demonstracij

Grški delavci in študenti so se danes zbrali pred grškim parlamentom, da bi s protesti obeležili mednarodni praznik dela.

Grški delavci in študenti so se danes zbrali pred grškim parlamentom, da bi s protesti obeležili mednarodni praznik dela. Kljub zaščitnim maskam in rokavicam na sebi so sicer kršili prepoved zbiranja zaradi pandemije novega koronavirusa, so pa upoštevali priporočeno medsebojno razdaljo, piše STA.

Na protestih se je po poročanju Reutersa zbralo več kot sto ljudi, ki so mahali z zastavami, nosili transparente ter vzklikali gesla, kot je Brez žrtvovanja za šefe. Proteste je pripravila skupina PAME, za katero velja, da je blizu grškim komunistom.

V Grčiji so zaradi pandemije novega koronavirusa omejitve gibanja uvedli marca, v naslednjih mesecih pa jih nameravajo omiliti. V ponedeljek naj bi se tako v državi ponovno odprli frizerki saloni in knjižnice. Ukrepi so sicer prizadeli številna grška podjetja.

Konservativna grška vlada je ob tem obljubila, da bo zaščitila delovna mesta v državi, ki se je šele nedavno izvila iz večletne dolžniške krize, piše STA.

V Istanbulu aretacije pred prvomajskimi demonstracijami

V turški metropoli Istanbul je policija tik pred načrtovano demonstracijo ob mednarodnem prazniku dela danes aretirala najmanj 15 udeležencev, so sporočili iz največje krovne organizacije levičarskih sindikatov Disk, ki je organizator demonstracij. O aretacijah so poročali tudi iz Ankare, kjer naj bi prijeli sedem ljudi, poroča STA.

V Turčiji so aretirali več ljudi. Foto: Reuters

Med prijetimi v Istanbulu so predsednik Diska ter še nekaj vodilnih sindikalistov. Med udeleženci demonstracij je bilo v turški metropoli tudi nekaj turških opozicijskih voditeljev, poročanje nemške tiskovne agencije dpa povzema STA.

V Istanbulu ter še 30 drugih turških mestih in provincah zaradi pandemije novega koronavirusa od četrtka ob polnoči do nedelje zvečer velja policijska ura. Na videoposnetku, ki ga je Disk objavil na Twitterju, je moč slišati policijo, kako udeležence protestov opozarja na policijsko uro ter jim ponuja, da jih bo odpeljala na trg Taksim, kjer naj bi položili cvetje.

Prvomajske demonstracije so bile v Turčiji sicer prepovedane tudi v minulih letih. Ceste, ki so vodile na trg Taksim ter v največjo nakupovalno središče Istiklal, so običajno zaprli.

