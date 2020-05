Drugačno praznovanje, a z istim sporočilom #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodni praznik dela 1. maj, ki ga po svetu obeležujemo že 130 let, je zaradi pandemije novega koronavirusa letos nekoliko drugačen. Kresovi in množino zbiranje so bili prepovedani, praznovanja okrnjena, a sporočilo o spoštovanju pravic delavcev je ostalo isto.

Če pandemija novega koronavirusa ne bi ustavila sveta, bi se na predvečer mednarodnega praznika dela na večjih kresovanjih po Sloveniji zbirale množice in obeležile 130-letnico.

Tako pa so bila zaradi ukrepov za zajezitev covid-19 javna kresovanja prepovedana, tudi tradicionalnih budnic ni, le glasba iz radia in marsikje iz gasilskih vozil, ki so predvajala znane prvomajske koračnice.

Na Rožniku bi v četrtek zvečer potekalo tradicionalno kresovanje, danes pa praznovanje delavskega praznika, a je zaradi ukrepov slika precej drugačna. Foto: Ana Kovač

Sporočilo kljub omejitvam praznika dela ostaja enako, "pravice delavcev ne smejo biti kršene". Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič je po pisanju STA ob prazniku poudarila, da je trenutna kriza dodatno razgalila problem prekarnih oblik zaposlovanja, pokazala na nujnost varnega in zdravega dela ter pomen kakovostnih javnih storitev, denimo zdravstva.

Kljub okrnjenemu praznovanju sporočilo ostaja isto: spoštovanje pravic delavcev. Foto: Ana Kovač, Bojan Puhek

Da zaposleni tudi v aktualni krizi niso sami, vlada pa dela vse, da bi zaščitila delovna mesta, je v poslanici pred praznikom zapisal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Ob tem je izrazil upanje, da so si delodajalci zapomnili, kako težko je najti dobrega delavca.

V počastitev državnega praznika bo pred predsedniško palačo med 9. in 21. uro postrojena častna straža Garde Slovenske vojske, predsedniške palače pa si tokrat zaradi trenutnih razmer ne bo moč ogledati v živo, pač pa se bo dalo po njej sprehoditi virtualno.

Spomin na kresovanje in praznovanje 1. maja na Rožniku v zadnjih letih ... (foto: Ana Kovač in Bojan Puhek):

Spomini na 1. maj zadnjih let. Foto: Ana Kovač, Bojan Puhek Foto: Ana Kovač, Bojan Puhek

Foto: Ana Kovač, Bojan Puhek

Foto: Ana Kovač, Bojan Puhek Foto: Ana Kovač, Bojan Puhek

Foto: Ana Kovač, Bojan Puhek Foto: Ana Kovač, Bojan Puhek

... in letošnja podoba (foto: Ana Kovač in Bojan Puhek):

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač