Levo zavezništvo Nova ljudska fronta (NFP) namerava še ta teden predlagati kandidata za položaj premierja, je danes napovedal vodja socialistov Olivier Faure. Levica je namreč glede na trenutne izide na parlamentarnih volitvah v nedeljo osvojila največje število sedežev in pričakuje, da bo lahko oblikovala vlado. Absolutne večine sicer nima.

Glede na zadnje podatke notranjega ministrstva, ki jih navajajo francoski mediji, je NFP v drugem krogu volitev osvojila 182 sedežev v 577-članskem parlamentu. Za večino je potrebnih 289. Na drugem mestu je sredinsko zavezništvo predsednika Emmanuela Macrona s 168 poslanci, skrajno desni Nacionalni zbor, ki se je nadejal vladanja, pa je presenetljivo šele tretji s 143 sedeži.

Kljub temu da noben od blokov pričakovano ni dosegel absolutne večine, so v NFP že izrazili pričakovanje, da bodo lahko oni oblikovali vlado. Vodja socialistov je danes menil, da bo skupina do konca tedna pripravljena predlagati kandidata za premierja. Izbrali ga bodo bodisi s soglasjem bodisi z glasovanjem, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Olivier Faure.

Četverica strank

Njegovi socialisti so sicer le ena od četverice strank, ki oblikujejo zavezništvo. Poleg njih so v njem še skrajno leva Nepokorna Francija (LFI) pod vodstvom Jean-Luca Melenchona, zeleni Ekologi in komunisti. Posamično je najboljši rezultat dosegla LFI s 75 poslanci, socialisti bodo zasedli 65 sedežev, zeleni 33, komunisti pa devet.

Poslanka LFI Mathilde Panot je danes vztrajala, da v igri za premierja ostaja tudi njihov vodja Melenchon, ki se je sicer večkrat znašel na nasprotnih bregovih s socialisti. "On je tisti, ki je levico naučil, da lahko znova zmaga," je dejala po poročanju časnika Le Figaro. O tem, ali ga bodo dejansko predlagali, sicer trenutno še poteka razprava v stranki, je še dejala.