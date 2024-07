Leva Nova ljudska fronta (NFL) naj bi imela glede na projekcije štirih francoskih institutov med 172 in 215 poslancev v narodni skupščini, na drugem mestu je Macronovo sredinsko zavezništvo z med 150 in 180 sedeži.

Skrajno desni RN, ki so mu ankete pred volitvami napovedovale zmago, pa je šele tretji in naj bi imel med 115 in 155 poslancev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za absolutno večino v 577-članskem parlamentu je sicer potrebnih 289 sedežev.

Iz prvega kroga volitev je RN izšel kot jasen zmagovalec z več kot 30 odstotki osvojenih glasov. Sledile so mu leve stranke z 28 odstotki, sredinsko zavezništvo pa je bilo šele tretje z 21 odstotki.

A od 577 poslanskih sedežev jih je bilo v prvem krogu kandidatom s potrebno večino glasov razdeljenih le 75.

From @AFPgraphics: No party expected to win outright majority in 🇫🇷 parliament as far-right set to win fewer seats than anticipated, according to early projections. pic.twitter.com/tJYfbUEwok