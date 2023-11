V Milanu zabodli francoskega navijača, bori se za življenje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Milanu je pred današnjim obračunom nogometne lige prvakov med tamkajšnjim Milanom in francoskim Paris Saint-Germainom izbruhnilo več navijaških spopadov. V enem je bil hudo ranjen navijač francoske zasedbe, ki se po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa bori za življenje.

Ansa je dodala, da so 34-letnega moškega, navijača PSG, zabodli v glavo in nogo ter da se bori za življenje v eni od milanskih bolnišnic. Ranjenih je bilo tudi več policistov, ki so posredovali v spopadu v četrti Navigli. Po virih iz policije je bilo vpletenih najmanj 50 navijačev Milana.

Curva Sud Milano attacked PSG in Milan last night 💥 pic.twitter.com/BkvyCH0vDT — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 7, 2023

To pa ni bil edini navijaški spopad danes ponoči. V kitajski četrti je policija posredovala med desetinami navijačev PSG in prebivalci te četrti. Kasneje je posredovala tudi v eni od ulic, kjer so bili nastanjeni francoski navijači. Eden od teh je potreboval tudi zdravniško pomoč.

Dvoboj Milana in PSG bo danes ob 21. uri. V skupini F imajo Francozi šest točk, sledita Dortmund in Newcastle (18.45) s po štirimi, Milan je na dnu skupine z dvema točkama.