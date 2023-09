Sredi Benetk izbruhnil pretep med natakarji in turisti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V znameniti kavarni na Trgu svetega Marka v Benetkah je prepir med turisti in natakarji prerasel v vsesplošen pretep.

Po spletu kroži posnetek novega incidenta v Benetkah, v katerega so bili kot običajno vpleteni turisti. Tokrat se je pripetil v eni od slovitih kavarn na Trgu svetega Marka, jabolko spora pa je bilo stranišče. Kot poročajo lokalni mediji, se je nesporazum začel z vprašanjem mimoidočih turistov, ali bi lahko uporabili stranišče, ne da bi v lokalu tudi kaj popili, a so jih natakarji zavrnili. To je zanetilo prepir, ki je nato prerasel v pretep.

Poglejte:

Kako se je vse skupaj razpletlo in ali je posredovala policija, ni znano, je pa zato s sodbo postreglo spletno občinstvo. V večini se spletni uporabniki strinjajo, da bi morali turisti naročiti pijačo, če so želeli uporabiti stranišče, v nasprotnem primeru pa bi se lahko olajšali v katerih od javnih sanitarij.

Da gostinski lokali lahko odrečejo uporabo sanitarij tistim, ki niso njihovi gosti, dopušča tudi italijanska zakonodaja, ki pravi, da so lastniki lokalov dolžni uporabo sanitarij omogočiti le gostom oziroma strankam, torej tistim, ki so plačali za njihove storitve.

Oglejte si še: