Pretep menihov v samostanu

Petintridesetletni romunski menih je 52-letnega beloruskega meniha udarjal z nogami in rokami ter s plastično steklenico, piše N1 Srbija, ki se sklicuje na grško televizijo ERT.

Beloruskega meniha so najprej odpeljali v bližnji zdravstveni dom, kjer so mu nudili prvo pomoč. Nato so ga premestili v bolnišnico v kraju Poligiros, kjer ga še vedno zdravijo zaradi poškodb obraza. Oškodovanec je izjavil, da ne želi kazensko preganjati 35-letnika, in ni zahteval pregleda pri zdravniku.

Obdolženca so privedli državnemu tožilcu in ga ovadili povzročitve hude telesne poškodbe ter ga napotili v obravnavo na tričlansko sodišče za prekrške.

Hilandar je srbski pravoslavni moški samostan države pravoslavnih menihov, ki obstaja že več kot tisoč let. Samostan je bil zgrajen na pobudo svetega Save, ki je leta 1191 postal menih na Sveti gori. Nahaja se v severnem delu gore Atos, na polotoku Halkidiki, še piše srbski N1.