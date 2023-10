Izola: varnostnik pretepel hudo bolnega pacienta, ta se je branil z nožem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bolnik trpi za rakom prostate, metastaze so se mu razširile po telesu, ima hude bolečine in tehta le 50 kilogramov. Foto: Reuters

16. aprila letos je medicinska sestra Splošne bolnišnice Izola v avlo poklicala 53-letnega varnostnika Igorja Koterleta, da bi usmeril 61-letnega Draga Kavreta, pacienta, ki je bil v bolnišnici že deveti dan in ima tam tudi svojo zdravnico onkologinjo. Po pisanju Slovenskih novic bolnik trpi za rakom prostate, metastaze so se mu razširile po telesu, ima hude bolečine in tehta le 50 kilogramov.

Kmalu, ko je varnostnik prišel v avlo, se je med njima zgodil incident. Varnostnik je Kavreta po krajšem razgovoru s silo zvlekel ven. Bolnik se je upiral, z nogami teptal po tleh, vendar je ubogal in sledil varnostnikovim navodilom, je ugotovilo koprsko tožilstvo.

Sledil mu je na urgenco in nato še na ploščad, kjer je pacient imel kolo

Kavre se je nato zatekel v prostore izolske urgence, varnostnik pa mu je sledil in od bolnika zahteval, da zapusti tudi ta objekt. Izolan Kavre je za Slovenske novice povedal, da je šel na urgenco, ker ga je varnostnik poškodoval, kar dokazuje tudi dokumentacija, ki jo je pokazal novinarjem Slovenskih novic.

Varnostnik je pacientu od urgence sledil še do kolesa na ploščad pred urgenco, kjer je sledil pretep. Varnostnik je v kazenski prijavi navedel, da je šlo za medsebojni obračun, kar je v ovadbi zapisal tudi policisti, vendar pa, kot so pokazale varnostne kamere, ni bilo tako.

Tožilstvo je videozapis razložilo popolnoma drugače kot policija in zavrglo ovadbo. V resnici varnostnik niti v enem trenutku ni padel po tleh med pretepom, zato pa je na betonu pristal Kavre. Na tla ga je zbil Koterle, pišejo Slovenske novice. Posnetki pričajo tudi, da je varnostnik napadel prvi ter da je pacienta boksal v glavo in trup. Kavre je na ploščadi pred urgenco, da bi se branil pred varnostnikom, iz nahrbtnika res izvlekel švicarski nož, kar je povedal tudi za Slovenske novice. Tožilstvo Kavreta sicer ne zagovarja, da ni bil agresiven, pa so potrdile tudi medicinske sestre. Tožilstvo torej navaja, da je varnostnik napadel Kavreta, ne obratno.