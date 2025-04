Mladenič, po rodu iz Bosne in Hercegovine, je v petek zjutraj okoli 8.30 večkrat zabodel vernika, ki je molil v mošeji Khadijia v majhnem mestu La Grand-Combe v francoskem departmaju Gard. Storilec je še vedno na begu, oblasti pa ga aktivno iščejo.

Po poročanju časopisa Le Parisien je osumljenec Olivier H., francoski državljan bosanskega porekla iz krščanske družine z enajstimi otroki. Star je nekaj čez dvajset let, prejema socialno pomoč, po navedbah virov iz preiskave pa veliko časa preživi med igranjem videoiger. Njegova družina živi v socialnem stanovanju v La Grand-Combe.

🔴FRANCE 🇫🇷|A #knifecrime left one person dead Friday at the La Grand-Combe mosque in the Gard department. An individual entered the premises and stabbed his victim 50 times. An Islamophobic act is preferred: the assailant filmed the murder, insulting his victim and his religion. pic.twitter.com/ulQ7ncQGHf