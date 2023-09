Velika odločitev Francije: "To je zgodovinski trenutek"

Dva meseca po vojaškem udaru v Nigru je Francija sporočila, da bo iz države umaknila svojega veleposlanika in vojaške sile. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v nedeljo dejal, da se je vojaško sodelovanje končalo in da se bodo vojaki vrnili v Francijo do konca leta, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Francija se je odločila, da umakne svojega veleposlanika. V prihodnjih urah se bodo naš veleposlanik in več diplomatov vrnili v Francijo," je dejal Macron v intervjuju za televiziji TF1 in France 2. Ob tem ni podal podrobnosti, kako bodo organizirali njihovo pot v domovino.

Francoski predsednik je še dejal, da se je končalo tudi vojaško sodelovanje in da se bodo vojaki umaknili iz Nigra v prihodnjih tednih in mesecih. Francija ima v Nigru sicer okoli 1.500 vojakov.

"To je zgodovinski trenutek"

Nigrska hunta, ki je že večkrat pozvala Francijo, naj zapusti državo, je v odzivu proslavila napoved Macrona. "To nedeljo slavimo korak naprej v smeri suverenosti Nigra," so sporočili v izjavi. "To je zgodovinski trenutek, ki govori o odločnosti in volji nigrskega ljudstva," so dodali.

Nigrska vojska je konec julija izvedla udar in odstavila izvoljenega predsednika Mohameda Bazuma. Dotedanjega poveljnika predsedniške garde, generala Abdurahamana Tianija, pa so razglasili za novega voditelja države. Nekdanja kolonizatorka Francija tako kot številne druge zahodne in afriške države nove oblasti ne priznava.

Nove oblasti v Nigru so že konec avgusta zahtevale, da francoski veleposlanik zapusti državo, a se Pariz na ultimat ni odzval. Od takrat je bil veleposlanik skupaj z osebjem pod nadzorom vojske. Macron ga je opisal kot talca in v intervjuju dodal, da Francija ni v Nigru, da bi bila talka pučistov.

Francoski mediji so v nedeljo še poročali, da je vojaška hunta v Nigru v soboto zaprla zračni prostor za francoska letala. Pred tem je bil sicer zračni prostor od 4. septembra znova odprt.