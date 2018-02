Floridski napadalec na Instagramu večkrat poziral z orožjem #foto #video

NEW: Suspected mass shooter, 19-year-old Nikolas Cruz, being detained by law enforcement after allegedly shooting and killing 17 ppl at a high school in Parkland, FL... @OANN pic.twitter.com/i64jVioy8F — Patrick Hussion (@PatrickHussion) February 15, 2018

Po poročanju CNN so 19-letnega Nikolasa Cruza na srednji šoli Marjory Stoneman Douglas v Parklandu izključili iz pouka zaradi težav z disciplino.

Cruza izključili iz disciplinskih razlogov, grozil naj bi dijakom

Po besedah kriminalistov, ki preiskujejo Cruzovo digitalno kartoteko, so v profilu odkrili zelo skrb vzbujajoče podatke. Za kakšne informacije gre, uradno za zdaj še ni znano, se pa v ameriških medijih pojavljajo navedbe, da je Cruz domnevno grozil nekaterim dijakom.

Kot je sporočil šerif okrožja Broward Scott Israel, so Cruza po aretaciji odpeljali v prostore za pridržanje v bližnjem Coral Springsu. Po neuradnih informacijah so preiskovalci 19-letnika že zaslišali.

"S seboj je vedno nosil orožje"

Iz Cruzovega profila na družbenem omrežju Instagram je razvidno, da je 19-letnik velik ljubitelj strelnega orožja. V objavah na svojem profilu je Cruz večkrat poziral z orožjem, z javnostjo in sledilci pa je delil tudi fotografijo, na katerih v roki drži nož. Dostop do Instagram profila napadalca je trenutno sicer zaprt za javnost.

Its been confirmed that the Florida school shooter was white identity extremist Nicolas Cruz pic.twitter.com/8idUaRWVMI — Tariq Nasheed (@tariqnasheed) February 14, 2018

"S seboj je vedno nosil orožje in zaradi tega je bil tudi večkrat izključen iz šole," je neimenovani dijak povedal za WFOR-TV. Drugi znanci napadalca po poročanju New York Timesa opisujejo kot težavnega otroka, ki je rad razkazoval svoje orožje in se bahal z ubijanjem živali.

To je ob živce spravljalo tudi njegovo mamo, ki naj bi zaradi sinovega problematičnega obnašanja domov večkrat poklicala policijo v upanju, da bodo možje v modrem vendarle spametovali 19-letnika.

Strelec sprožil požarni alarm, da bi dijaki in učitelji prišli iz učilnic

Po besedah policije je bil napadalec, ki je na srednji šoli ubil najmanj 17 ljudi, najmanj 14 pa jih je ranil, oborožen z najmanj eno 223-kalibrsko puško AR-15, pri sebi pa naj bi imel večjo zalogo nabojev.

chilling sounds of AR15 in classroom in Florida. former student 19 year old Nikolas Cruz taking out his rage. at least 17 dead, many in the hospital. 18th school shooting in U.S. this year. Shameful. on and for all of us.

Video Credit: Matt Walker/Snapchat pic.twitter.com/2ryCILI8Qa — Bill Ritter (@billritter7) February 15, 2018

Preiskovalci so prepričani, da je Cruz po prihodu na šolo sprožil požarni alarm, da bi se ljudje v večjem številu zbrali na hodnikih in na prostem. Ker je na šoli pred dogodkom potekala požarna vaja, so nekateri dijaki in učitelji najprej mislili, da gre za novo preventivno akcijo.

"Najprej se je vsem zdelo nenavadno, po tem, ko smo dobili informacije, da so odjeknili streli, pa je vse zajela panika. Vsi smo želeli pobegniti iz šole," je za CNN povedal neimenovani dijak.