Nekdanji dijak na floridski srednji šoli ubil najmanj 17 ljudi #foto #video

V sredinem strelskem napadu na srednjo šolo s 3.100 dijaki v Parklandu na Floridi je bilo po besedah šerifa okrožja Broward Scotta Israela ubitih najmanj 17 ljudi, medtem ko so najmanj 14 ranjenih odpeljali v bolnišnice. Isral je potrdil, da so storilca, šlo je za nekdanjega dijaka, že pridržali. Med žrtvami so bili tako odrasli kot otroci.

Students at Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida flee amid reports of a shooting at the school. “The school immediately went on lockdown but is now dismissing students,” Broward School District says. https://t.co/BuEAqGjCN1 pic.twitter.com/TWqjnIVT87 — ABC News (@ABC) February 14, 2018

Zaradi dogodka so policisti aretirali 19-letnega Nicolasa Cruza, nekdanjega dijaka, ki so ga iz šole izključili lani zaradi groženj sošolcem. Po poročanju Miami Heralda so učitelji od uprave dobili obvestilo, naj Cruza ne spustijo na območje šole z nahrbtnikom. O grožnjah govorijo tudi nekdanji sošolci.

Suspect Nikolas Cruz of Douglas High School in Parkland, Florida shooting pic.twitter.com/0Tx8DmI2sc — Brandi Saari (@brandilmelb) February 15, 2018

Dijaki menili, da gre za požarno vajo

Šola sicer neposredno pred napadom, ki se je zgodil popoldne po krajevnem času oziroma ob 21. uri zvečer po srednjeevropskem času, ni dobila nobenih namigov ali opozoril, da se kaj pripravlja.

Po tem, ko so odjeknili streli in se je začela evakuacija, je večina dijakov uvodoma menila, da gre za požarno vajo, kot so jo imeli dan prej. Vest o strelskem napadu se je hitro razširila in nastala je panika.

WARNING GRAPHIC: Inside Stoneman Douglas High School, #Parkland Florida Shooting.



Let this sink in and tell me it’s not time for sensible Gun Control. Save your thoughts and prayers. pic.twitter.com/WlJo1W8mKw — James Parkley (@jnarls) February 14, 2018

Nekaterim je uspelo pobegniti na varno, drugi so se zabarikadirali in počakali na posebne enote policije, ki so jih pospremile na varno, vendar z dvignjenimi rokami, ker niso bili prepričani o številu napadalcev.

Cellphone video shows SWAT team clearing a classroom at Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida after shooting leaves at least 17 people dead. https://t.co/NvtVuOndFR pic.twitter.com/S30UkpZk9X — ABC News (@ABC) February 15, 2018

Prebivalci v šoku, mesto je bilo do zdaj mirno

Po poročanju CNN so med žrtvami tako odrasli kot otroci. Predstavniki okrožja Broward so obljubili, da bodo dijakom in njihovim staršem ponudili psihološko pomoč in podporo, medtem ko bo šola zaradi dogodka zaprta do konca tedna.

Prebivalci Parklanda so v šoku in se sprašujejo, kako je mogoče, da se lahko kaj takšnega zgodi pri njih, saj je bil Parkland lani razglašen za najvarnejše mesto na Floridi. To je bilo četrto krvavo streljanje na ameriških šolah v letošnjem letu.

Trump: Noben učitelj in dijak se v ameriških šolah ne bi smel počutiti ogroženo

Na streljanje se je prek družbenega omrežja Twitter že odzval ameriški predsednik Donald Trump. "Izrekam sožalje vsem družinam žrtev. Noben otrok, učitelj ali kdorkoli drug se v ameriških šolah ne bi smel nikoli počutiti ogroženo," je sporočil Trump.

Hkrati je predsednik dodal, da Bela hiša v sodelovanju z oblastmi na Floridi bdi nad preiskavo dogodka. Sožalje žrtvam je izrekla tudi ameriška prva dama Melania Trump.