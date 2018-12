Finančna direktorica Huaweia za prostost plačala 7,5 milijona dolarjev varščine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kanadski sodnik je po treh dneh zaslišanj glavni finančni direktorici kitajskega podjetja Huawei Meng Wanzhou odobril izpustitev iz pripora po plačilu varščine do konca odločanja o morebitni izročitvi ZDA, kjer ji grozi do 30 let zapora. Kitajska je nekaj ur pred tem prijela nekdanjega kanadskega diplomata.

Kitajko so aretirali na mednarodnem letališču v Vancouvru 1. decembra, ko je prestopala na letalo za Mehiko, na podlagi zapornega naloga iz New Yorka zaradi domnevne kršitve sankcij proti Iranu.

Mengova je plačala 7,5 milijona ameriških dolarjev varščine in mora nositi elektronsko napravo za sledenje. Predala je potni list, giblje pa se lahko le v mestu in bližnji okolici. Od 23. ure zvečer do 6. ure zjutraj mora spoštovati policijsko uro in ne sme zapuščati enega od svojih dveh domov v Vancouvru.

Sodnik William Ehrcke je dejal, da ima ameriška vlada od dneva aretacije 60 dni časa, da uradno vloži zahtevo za izročitev. Če je torej Kanada ne bo prejela do 8. januarja, jo bodo izpustili na prostost. Prva obravnava glede izročitve bo 6. februarja.

Na odločitev sodišča so se z navdušenjem odzvali protestniki kitajskega rodu, ki so v Vancouvru od začetka izražali podporo direktorici Huaweia.

Aretacija vpliva na finančne trge

Njena aretacija na dan, ko sta se predsednika ZDA Donald Trump in Kitajske Ši Džinping v Buenos Airesu dogovorila o 90-dnevnem carinskem premirju, pretresa svetovne finančne trge, čeprav predstavniki ZDA zatrjujejo, da trgovinski spor in vprašanje sankcij proti Iranu nista povezana.

Trump je proti Kitajski uvedel carine na 250 milijard dolarjev uvoza in grozil s povišanjem carin na 200 milijard uvoza z desetih na 25 odstotkov od 1. januarja 2019. Po premirju v Buenos Airesu imata državi tri mesece časa, da uredita spor, kar pa je odvisno od Trumpa. Ponavadi namreč položaj zaostri, izsili koncesijo ali dve in potem razglasi zmago.

Povračilni ukrep Kitajske

Kitajska je nekaj ur pred odobritvijo varščine hčerki ustanovitelja telekomunikacijskega velikana zaprla nekdanjega kanadskega diplomata Michaela Kovriga, ki je bil na enem svojih pogostih obiskov na Kitajskem, kjer je v preteklosti služboval kot diplomat.

Očitno gre za povračilni ukrep Kitajske, na katere je Peking opozarjal vse od aretacije direktorice Huaweia. Razlog Kovrigove aretacije še ni znan.

Kanada se bo morala zdaj odločiti, ali bo upoštevala zaporni nalog svoje južne sosede in pustila svojega državljana v zaporu na Kitajskem ali bo Kitajki dovolila pot domov in v zameno dobila svojega človeka nazaj.

"Popolnoma zaupamo v to, da bosta kanadski in ameriški pravosodni sistem sprejela pravično odločitev," je sporočilo podjetje Huawei, ki ga ZDA razumejo kot podaljšano roko kitajske vlade.

Trump je pripravljen posredovati

Pravosodno ministrstvo ZDA je zatrjevalo, da primer direktorice Huaweia ni povezan s trgovinskimi pogajanji, a je Trump to trditev v torek izničil, ko je za Reuters povedal, da je pripravljen posredovati, če bo to pomagalo do sklenitve trgovinskega sporazuma.

Torej gre za izsiljevanje, Kanada pa drži svečo Washingtonu in plačuje ceno. "Kanada deluje v dobri veri v skladu z zakonom, Trumpova izjava pa je s tega vidika skrb vzbujajoča," je tvitnil nekdanji svetovalec kanadskega premierja Justina Trudeauja Roland Paris.

Obtožbe zaradi laganja

Mengovo v ZDA obtožujejo laganja ameriškim bankam, ko jim je zagotavljala, da podjetje iz Hongkonga SkyCom, ki je sodelovalo z iranskim mobilnim operaterjem, ni povezano s Huaweiem.

Ameriškim finančnim ustanovam je zagotovila, da so SkyCom prodali leta 2009, in ameriške banke so potem menda prek Huaweia, ki je bil pravzaprav še vedno lastnik SkyComa, nevede kršile sankcije proti Iranu.

Huawei je največji svetovni ponudnik opreme za računalniška in komunikacijska omrežja, Američani pa ga imajo za podaljšano roko kitajske vlade in opozarjajo države, naj ne uporabljajo njegove tehnologije, ker se izpostavljajo nadzoru in kraji informacij. Kitajska te obtožbe zavrača.