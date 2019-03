Evropski poslanci za odpravo vizumov za Kosovo

Po oceni poročevalke Tanje Fajon (SD) si Kosovo zasluži odpravo vizumov, saj je izpolnilo vse pogoje, med drugim kar se tiče boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter ratifikacije sporazuma o določitvi meje s Črno goro. Za poročilo, ki ga je pripravila Fajonova, je glasovalo 331 poslancev, 126 jih je bilo proti.

Državljani Kosova bi lahko potovali po Evropski uniji

Evropski parlament je z današnjo potrditvijo ohranil zeleno luč za liberalizacijo vizumskega režima in prenesel mandat v naslednje zakonodajno obdobje. Fajonova je pojasnila, da je tudi Evropska komisija že potrdila, da je Kosovo izpolnilo vse pogoje, evropske vlade pa tega političnega poguma še niso zbrale.

Državljani Kosova bi lahko po odpravi vizumov prosto potovali po državah članicah Evropske unije do 90 dni. Trenutno potrebujejo vizum za potovanja v EU, med drugim zaradi tega, ker je Kosovo na seznamu držav, ki jih ne priznava najmanj ena država članica unije. V primeru Kosova so to Španija, Grčija, Romunija, Slovaška in Ciper.

A, kot je pojasnila Fajonova, te države načelno ne nasprotujejo odpravi vizumov, ampak so proti nekatere druge članice, med njimi na primer Francija, ki navajajo varnostne razloge.

Evropska komisija vse od leta 2012 izdaja redna poročila Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu o izpolnjevanju obvez, ki vodijo v liberalizacijo vizumskega režima. Kosovo je po pojasnilu Fajonove še zadnja država Zahodnega Balkana, za katero niso odpravili vizumov.