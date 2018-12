Kosovo je dobilo svojo vojsko

Vzpostavitvi vojske ostro nasprotujejo Beograd in kosovski Srbi. Beograd obtožuje Prištino, da bo z oblikovanjem vojske kršila lastno ustavo, ki za vzpostavitev vojske določa dvotretjinsko podporo v parlamentu, tudi srbske manjšine.

S preoblikovanjem se ne strinja niti zveza Nato, ki vodi okoli 4000-članske mednarodne sile Kfor, ki na Kosovu za varnost skrbijo od leta 1999.

Stoltenberg opozoril, da do namere prihaja ob nepravem času

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je nedavno opozoril, da do namere prihaja ob nepravem času da ima lahko resne posledice za prihodnost Kosova v evroatlantskih povezavah.

Ima pa Priština podporo veleposlanika ZDA Philipa Kosnetta.

V četrtek so z večinsko srbskega severa Kosova poročali o okrepljeni navzočnosti Kforja. V Kforju so zagotovili, da gre za običajne vojaške vaje. Okoli 50 vozil Kforja naj bi bilo prisotnih v razdeljeni Mitrovici, več deset naj bi jih bilo na poti na mejo s Srbijo.

Preoblikovanje naj bi trajalo deset let

Predlogi zakonov, ki jih je parlament brez glasov poslancev vladne stranke srbske manjšine Srbske liste podprl v prvem branju oktobra, predvidevajo postopno preoblikovanje varnostnih sil v vojsko. Po poročanju srbskih medijev naj bi imela 5.000 aktivnih vojakov in 3.000 rezervistov, preoblikovanje naj bi trajalo deset let.

Varnostne sile Kosova so v skladu z ustavo vzpostavili leta 2009, polno operativne so od leta 2013. Gre za profesionalne varnostne sile, ki so oborožene samo z lahkim orožjem in so pod civilnim nadzorom. Imajo 2500 aktivnih članov in do 800 rezervistov, dejavne pa so ob naravnih nesrečah in drugih kriznih dogodkih.