Napeto jutro s streljanjem v Kosovski Mitrovici #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski mediji poročajo, da so enote kosovske specialne policije ROSU danes okrog pete ure zjutraj vdrle v severni del Kosovske Mitrovice, kjer živi večinoma srbsko prebivalstvo, in tam aretirale štiri moške.

Srbski mediji poročajo, da so enote kosovske specialne policije ROSU danes okrog pete ure zjutraj vdrle v severni del Kosovske Mitrovice, kjer živi večinoma srbsko prebivalstvo, in tam aretirale štiri moške. Foto: Reuters

Kosovski specialci so danes zjutraj v delu Kosovske Mitrovice, kjer živijo Srbi, izvedli akcijo, v kateri so aretirali štiri osebe in jih domnevno odpeljali v južni del Kosova.