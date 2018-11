Kosovo carine na blago iz Srbije in BiH zvišalo na sto odstotkov

Trgovinska vojna med Srbijo in Kosovom, ki se je začela z uvedbo kosovskih carin na blago iz Srbije ter BiH, se zaostruje. Kosovo je danes zvišalo carine na blago iz teh dveh držav na sto odstotkov. V Prištini so pojasnili, da so se za to odločili zaradi zaščite kosovskih državljanov. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za popoldne sklical sejo sveta za nacionalno varnost.

Kosovski premier Ramush Haradinaj je dejal, da bo zvišanje carin z desetih na sto odstotkov začelo veljati takoj. Kosovski minister za trgovino Endrit Shala je v utemeljitvi odločitve dejal, da Srbija in BiH na regionalnem trgu Kosova še vedno ne obravnavata enakopravno.

"Srbija in BiH povzročata Kosovu politično in gospodarsko škodo"

Tiskovni predstavnik kosovskega ministrstva za trgovino in industrijo Elhami Ismaili je pojasnil, da želi Priština ohraniti višje carine, ker Srbija in BiH škodita pobudam Kosova za članstvo v mednarodnih organizacijah. "Ti dve državi povzročata Kosovu politično in gospodarsko škodo ter celo ogrožata njeno državnost," je izpostavil Ismaili.

Namestnik kosovskega premierja Enver Hoxhaj je medtem na Twitterju pojasnil, da se je Priština za zvišanje carin odločila zaradi "agresivne kampanje Srbije proti Kosovu" na mednarodni ravni. Beograd je obtožil, da spodkopava proces normalizacije odnosov. "Da bi zaščitili življenjsko pomembne interese, se je kosovska vlada danes odločila carine zvišati na sto odstotkov," je še zapisal.

Pred tem je kosovski minister za trgovino Shala v torek sporočil, da je Kosovo prepovedalo uvoz blaga iz Srbije z oznakami "Kosovo in Metohija", "Kosovo UNMIK" ali "Kosovo resolucija (ZN) 1244".

Vučić sklical sejo sveta za nacionalno varnost

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zaradi najnovejših ukrepov Prištine za popoldne sklical sejo sveta za nacionalno varnost in izredne sestanke z več veleposlaniki, med drugim Kitajske, Rusije in EU ter peterice, v kateri so ZDA, Velika Britanija, Nemčija, Francija in Italija, so sporočili iz urada srbskega predsednika.

Priština je nove trgovinske ukrepe proti Beogradu in Sarajevu uvedla potem, ko je Kosovu v torek spodletel že tretji poskus včlanitve v mednarodno policijsko organizacijo Interpol. Na nobenem od dveh glasovanj v okviru generalne skupščine Interpola v Dubaju Kosovo ni dobilo potrebne dvotretjinske večine. V Prištini krivdo za to pripisujejo Beogradu, ki je članstvu vseskozi odločno nasprotoval.

Crnadak: BiH si tega sovražnega dejanja ni zaslužila

Zunanji minister BiH Igor Crnadak je današnjo odločitev Kosova medtem označil za nesmiselno in revanšistično v smislu, da v torek Kosovo ni bilo sprejeto v Interpol. Ocenil je, da BiH tega "neposrednega sovražnega dejanja" ni zaslužila, saj je z glasovanjem proti ravnala načelno.

Tako kot že leta namreč glasujejo za članstvo Kosova v tistih organizacijah, ki so določene v dialogu Beograda in Prištine in drugih, s katerimi soglaša Beograd. V BiH sedaj najprej pričakuje odgovor EU, šele nato se bodo odločili o morebitnih ukrepih.

Kosovska vlada je carinske ukrepe proti Srbiji in BiH, ki ne priznavata kosovske države, začela 6. novembra. Tedaj je uvedla desetodstotne carine na vse proizvode iz Srbije in BiH zaradi njunega negativnega odnosa do Kosova.

Zaradi tega zvišanja carin se je že znatno zmanjšal izvoz srbskega blaga na Kosovo. Po besedah srbskega ministra za trgovino Rasima Ljajića je upadel za 40 odstotkov, po navedbah kosovskih oblasti pa se je celo prepolovil. Prepolovil se je tudi uvoz iz BiH.

Lani je Srbija na Kosovo izvozila za okoli 400 milijonov evrov blaga, uvozila pa za okoli 40 milijonov evrov. Evropska unija je sicer že ob uvedbi desetodstotnih carin od Prištine zahtevala umik ukrepa. Opozorila jo je, da je ta v nasprotju z načeli sporazuma o stabilizaciji in pridruževanju EU ter da pomeni kršitev kosovskih obveznosti v Cefti.