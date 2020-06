Evropski poslanci potrdili: temnopolta življenja štejejo #video

Poslanci so izrazili podporo množičnim protestom po vsej EU proti rasizmu in diskriminaciji.

Evropski parlament je v petek potrdil resolucijo, v kateri poudarja, da tudi življenja temnopoltih štejejo. Evroposlanci poudarjajo, da v naši družbi ni prostora za rasizem, in EU pozivajo, naj zavzame odločnejše stališče proti rasizmu, nasilju in nepravičnosti, so sporočili iz parlamenta.

V resoluciji, sprejeti v petek s 493 glasovi za, 104 proti in 67 vzdržanimi, parlament "odločno obsoja nasilno smrt Georgea Floyda v Združenih državah Amerike", in uboje s podobnim ozadjem drugod po svetu, poroča STA.

Evropski poslanci pozivajo ameriške oblasti, naj močneje naslovijo strukturni rasizem in neenakosti. Hkrati so izrazili kritiko policijskega zatiranja in nasilja nad miroljubnimi protestniki in novinarji. Obsodili so grožnjo predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bo na ulice poslal vojsko, in njegovo "hujskaško retoriko".

Izrazili so tudi podporo množičnim protestom po vsej EU proti rasizmu in diskriminaciji. Obžalujejo posamezne nasilne incidente, ki so spremljali proteste, zato zahtevajo, da se "nesorazmerna uporaba sile in rasistične težnje v kazenskem pregonu" vedno javno obsodijo.

Uporaba sile "mora biti vedno zadnja možnost"

Uporaba sile s strani organov kazenskega pregona mora biti vedno "v skladu z zakonom, sorazmerna in zadnja možnost", še piše v resoluciji. Parlament poudarja tudi, da primeri policijskega nasilja, zlorab in brutalnosti ne smejo ostati nekaznovani.

Besedilo resolucije poziva EU in države članice h koncu rasnega in etničnega profiliranja vseh oblik v kazenskih zakonikih, boju proti terorizmu in priseljevanju. Organi kazenskega pregona morajo imeti "zgledno kartoteko o antirasizmu in proti diskriminaciji" ter se o tej problematiki dodatno izobraževati, še dodaja parlament.

Poudarili so, da morajo institucije EU ter države članice uradno priznati pretekle krivice in zločine proti človečnosti, storjene nad temnopoltimi, pripadniki drugih ras in Romi. Suženjstvo so označili za zločin proti človečnosti.

Boj proti diskriminaciji na vseh področjih mora biti prioriteta EU. Pri tem evropski poslanci pozivajo Svet EU, naj čimprej zaključi pogajanja o direktivi o nediskriminaciji, ki jih države članice blokirajo vse od leta 2008. V resoluciji so poudarili še, da svoboda govora ne dovoljuje rasističnega in ksenofobnega izražanja, so navedli v sporočilu za javnost na spletni strani parlamenta.

Proteste po vsem svetu je v zadnjih tednih sprožila smrt temnopoltega Georgea Floyda med aretacijo v ZDA 25. maja.

