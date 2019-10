Evroposlanci opozarjajo na nevzdržne razmere v migrantskem centru v BiH

Glede na resnost razmer v Vučjaku pozivamo Evropsko komisijo, naj sprejme vse ustrezne ukrepe za ublažitev trenutnih razmer, da bi se izognili nadaljnjemu poslabšanju razmer in preprečili humanitarno krizo, ki lahko ima večje posledice na varnost v regiji, so zapisali v pismu. Med podpisniki so poleg Milana Brgleza še trije slovenski evropski poslanci: Tanja Fajon (S&D/SD), Klemen Grošelj (RE/LMŠ) in Irena Joveva (RE/LMŠ).

Lokalne oblasti v Bihaću ne morejo skrbeti za ljudi v Vučjaku

V pismu so spomnili, da je na nevzdržnost razmer v Vučjaku opozoril župan Bihaća Šuhret Fazlić, ki je v torek napovedal, da bodo zaradi pomanjkanja pomoči vlade v Sarajevu prisiljeni uvesti radikalne ukrepe, kakršen je zapiranje začasnih migrantskih centrov. Napovedal je, da bodo s prihodnjim ponedeljkom prisiljeni prekiniti vse storitve, ki so jih bili deležni prebežniki v Vučjaku.

Medtem je delegacija EU v BiH sporočila, da so se pridružili zahtevam vrste mednarodnih organizacij, ki so pozvale oblasti v Sarajevu, naj nujno zaprejo migrantski center Vučjak. Oblasti BiH so pozvali, naj se resno spopadajo z izzivi, ki jih prinaša migrantska kriza. Kritizirali so tudi prisilno prestavljanje več sto prebežnikov iz Bihaća v Vučjak ter spomnili, da so od oblasti BiH večkrat zahtevali, naj zaprejo tamkajšnji migrantski center, v katerem ni ustreznih pogojev za življenje. Poudarili so še, da lokacija ni varna.

V BiH trenutno okoli šest tisoč prebežnikov

Začasni migrantski center Vučjak leži približno osem kilometrov od meje s Hrvaško in je v bližini območij, na katerih so mine iz obdobja vojne v BiH. Gre za šotorsko naselje, v katerem tudi ni vira pitne vode. Delegacija EU v BiH je pozvala vse ravni oblasti v BiH, naj čim prej pomagajo rešiti migrantsko krizo v unsko-sanskem kantonu, tudi zaradi bližajoče se zime, ki neposredno ogroža življenja prebežnikov.

Menijo, da morajo okrepiti obstoječe namestitvene zmogljivosti v drugih centrih ter urediti lokacije za nove centre. Spomnili so, da je EU oblastem v BiH do zdaj zagotovila 34 milijonov evrov za spopadanje z migrantsko krizo. Ocene policije BiH kažejo, da je v državi približno šest tisoč prebežnikov, ki so večinoma na območju Bihaća v unsko-sanskem kantonu. Vsi poskušajo čim prej vstopiti na Hrvaško in nadaljevati pot proti državam zahodne Evrope.