Evropski poslanci: odločitev o vstopu Hrvaške v schengen naj sprejme nova komisija

Slovenski evroposlanci so pozvali, naj odločitev o pripravljenosti Hrvaške na vstop v schengensko območje sprejme nova Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen. Kot so zapisali v pismu, pod katero se je podpisalo šest od skupno osmih poslancev, gre namreč za odločitev, ki ima pomembne dolgoročne in strateške posledice za EU.

Ljudmila Novak (EPP/NSi), Franc Bogovič (EPP/SLS), Irena Joveva (RE/LMŠ), Klemen Grošelj (RE/LMŠ), Tanja Fajon (S&D/SD) in Milan Brglez (S&D/SD) so v skupnem pozivu poudarili, da je povsem nerazumljivo in težko sprejemljivo, da bi takšno strateško odločitev sprejela Evropska komisija, katere mandat se bo iztekel v zelo kratkem času.

Zato pozivajo, naj to odločitev sprejme nova Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen. Ob tem poudarjajo, da mora komisija o ustreznosti vstopa Hrvaške v schengensko območje odločiti na podlagi objektivne strokovne ocene tehnične in varnostne usposobljenosti in v primeru najmanjšega suma o neusposobljenosti Hrvaške izdati temu ustrezno mnenje.

Strokovni, ne politični razlogi

Evropska komisija mora po njihovem mnenju prav tako zagotoviti, da ne obstaja niti najmanjši dvom glede tega, da ocenjevanje sposobnosti Hrvaške za varovanje zunanje meje EU temelji na strokovnih, ne pa političnih razlogih.

Poslanci v pozivu sicer poudarjajo, da je vstop Hrvaške v schengensko območje v našem skupnem interesu, saj se zavedajo vseh prednosti tovrstne vključitve, tako za Slovenijo kot tudi za EU, hkrati pa njen vstop ne sme predstavljati varnostne grožnje EU.

Foto: Reuters

Po njihovem mnenju obstajajo zelo resni zadržki glede tehnične in pravne usposobljenosti Hrvaške za izvajanje in varovanje schengenskega območja, kot tudi glede njene skladnosti s pravnimi standardi EU, zlasti kar zadeva spoštovanje in izvrševanje mednarodnih sporazumov in sodb.

"Globoko smo tudi zaskrbljeni nad izjavami nekaterih medijskih hiš in predstavnikov hrvaške vlade, ki vzbujajo resna vprašanja o njihovem privilegiranem dostopu do informacij in resen dvom glede transparentnosti, neodvisnosti in strokovnosti postopkov," so opozorili.

Odločitev Evropske komisije naj bo korektna

Podpisniki, med katerimi ni Milana Zvera in Romane Tomc (EPP/SDS), so poziv naslovili na predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja, njegovo naslednico Ursulo von der Leyen, predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska, njegovega naslednika Charlesa Michela in slovenskega premierja Marjana Šarca.

Evropska komisija naj bi vprašanje, ali Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v schengensko območje, obravnavala prihodnji torek. Pred tem je bila ta točka že dvakrat na dnevnem redu kolegija komisarjev, 2. in 16. oktobra, a so jo preložili.

Foto: Reuters

"Želimo, da bi bila odločitev Evropske komisije korektna, da bi Hrvaška res izpolnjevala merila," je danes novinarjem ob robu brifinga pred plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta pojasnila pobudnica skupnega poziva Ljudmila Novak. Dodala je, da bi bilo po mnenju podpisnikov poziva bolje, če bi odločitev o tem sprejemala prihodnja sestava Evropske komisije.

"Pojavlja se resen dvom, kako Evropska komisija v odhodu deluje glede spoštovanja kriterijev," pa je dejala Tanja Fajon, ki je poročevalka za reformo schengna še iz prejšnje sestave parlamenta. "Seveda je Sloveniji v interesu, da bi Hrvaška čim prej vstopila v schengensko območje. Ampak mi si želimo, da je to verodostojen proces, da gre za izpolnjevanje objektivnih tehničnih kriterijev," je poudarila. Dodala je, da se trenutno ob vsem, kar se je dogajalo v preteklih mesecih, ne zdi, da ima Juncker resnično ambicije, da bi ta proces tudi dokončal.

Vsak poslanec se odloča po svoji vesti

Irena Joveva je omenila, da je hrvaški premier Andrej Plenković večkrat dejal, da je že odločeno in da bo Hrvaška dobila zeleno luč, kar po njenem mnenju vzbuja dvom v strokovnost odločitve. "Pozivamo, naj bo odločitev strokovna, naj temelji na objektivnih ocenah in da ne bo nobenega dvoma, da je bilo to kakorkoli politično," je povedala.

"Slovencem nam je zagotovo v interesu, da Hrvaška vstopi v schengen, vendar mora vstopiti takšna, da bo znala varovati svoje meje in da bo izpolnila vse pogoje," pa je izpostavil Bogovič. "Kar se dogaja v BiH, nas jasno opozarja, da potrebujemo neprepustno in trdno mejo, kajti migrantski izziv je zelo velik," je dodal.

Foto: Reuters

Podobno je poudaril tudi Grošelj. "V primeru Hrvaške si ne želimo, da bi bila na podlagi političnih pritiskov ali ocen znotraj Evropske komisije pripuščena v schengen, pri tem pa bi imela porozne meje, kot jih ima sedaj," je dejal. Pojasnil je še, da sogovornike v Evropi s pismom opozarjajo, da gre za razkorak med realnim stanjem na terenu in ocenjevanjem tehničnih pogojev.

Več parlamentarcev je izrazilo obžalovanje, ker se pobudi niso pridružili vsi slovenski evroposlanci. Na vprašanje, ali sta ji poslanca, ki poziva nista podpisala, pojasnila svojo odločitev, je Novakova odgovorila nikalno. "Dobili smo samo obvestilo, da sta se odločila, da tega ne podpišeta," je dejala.

Bogovič pa je na vprašanje, ali ni nenavadno, da slovenski evroposlanci iz vrst Evropske ljudske stranke niso stopili skupaj, odgovoril, da se vsak poslanec odloča po svoji vesti.

V slovenskem interesu

Tomčeva se je v odzivu, objavljenem na družbenem omrežju Twitter, strinjala, da je vstop Hrvaške v schengen v slovenskem interesu ter da mora Hrvaška pred vstopom izpolniti vse potrebne pogoje.

A ker gre za izjemno občutljivo politično vprašanje, bi morali po njenem mnenju odgovor nanj iskati na najvišji diplomatski ravni. "Škodljive posledice javnega obračunavanja in nepremišljenih groženj so se že pokazale pri reševanju arbitražnega spora," je zapisala. Dodala je, da v tem trenutku ne pozna uradnega mnenja slovenske vlade, kar terja dodatno zadržanost. "Upam, da bo vlada pri stališču glede vstopa Hrvaške v schengen ravnala preudarno in v korist Slovenije," je sklenila.