Hrvaška komisarska kandidatka dobila zeleno luč Evropskega parlamenta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška komisarska kandidatka Dubravka Šuica, ki ji je novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen zaupala vodenje resorja za demokracijo in demografijo ter podpredsedniško mesto, je uspešno prestala zaslišanje pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta. Kandidatko, ki se je v središču medijske pozornosti znašla zaradi več kot pet milijonov evrov premoženja, katerega izvora ni želela pojasniti.

Po poročanju N1 je Dubravka Šuica dobila zeleno luč odbora za ustavne zadeve. Podprle so jo tri najmočnejše politične skupine v Evropskem parlamentu, in sicer Evropska ljudska stranka (EPP), socialisti (S&D) ter liberalci (Renew Europe).

Plenković: To je velik uspeh za Hrvaško

Čeprav postopek potrjevanja kandidatke še ni uradno zaključen, je Šuici za uspešno zaslišanje prek Twitterja že v četrtek zvečer čestital hrvaški premier Andrej Plenković. "Čestitam za potrditev na odboru za ustavne zadeve Evropskega parlamenta za mesto podpredsednice Evropske komisije za demokracijo in demografijo," je sporočil Plenković in dodal, da je za Hrvaško to velik uspeh. Kočno ocena zaslišanja hrvaške komisarske kandidatke bo sicer znana šele sredi meseca.

Na zaslišanju tudi vprašanja glede kandidatkinega premoženja

Po poročanju HRT je Šuica na četrtkovem zaslišanju morala odgovarjati tudi na vprašanja glede izvora svojega premoženja. Poročanje medijev o tem, da naj bi se do več kot pet milijonov evrov premoženja dokopala na sumljiv način, je zavrnila kot neresnično. "Moj soprog je kot ladijski kapitan zaslužil dostojno plačo. Podatki o mojem premoženjskem stanju so bili vedno dostopni v vsaki instituciji, v kateri sem delala. Vse je transparentno," je poudarila nekdanja županja Dubrovnika in nekdanja dolgoletna poslanka v saboru.

Zaslišanja preostalih kandidatov za komisarje se bodo v Bruslju nadaljevala v ponedeljek. Slovenski kandidat za komisarja za krizno upravljanje Janez Lenarčič je v sredo uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta.