Hrvaška se pripravlja na migrantski val prihodnjo pomlad

Notranje ministrstvo bo na javnem razpisu kupilo tri brezpilotna letala srednjega dosega ter dve brezpilotni letali velikega dosega, piše Jutarnji list. Za pet letal je predvidenih 20,8 milijona kun (2,8 milijona evrov).

Podpisali so že pogodbo za nabavo 450 prenosnih kamer za dnevno in nočno snemanje, ki omogočajo pošiljanje posnetkov prek mobilnih telefonov za 624 tisoč kun (84.350 evrov). Kupili bodo tudi nove uniforme in spalne vreče za obmejne policiste v vrednosti 2,5 milijona kun (337 tisoč evrov), še poroča zagrebški časnik.

Dodaja, da poteka tudi opremljanje in prenova dveh sprejemnih centrov za tujce v Zagrebu. Objavili so razpis za nakup 1500 vzmetnic v vrednosti 600 tisoč kun (81 tisoč evrov) in tudi ograje za enega od centrov, ki je ocenjena na 693 tisoč kun (93.650 evrov). Največji del sredstev za načrtovane investicije so zagotovili iz evropskih skladov, piše Jutarnji list.

Opozorila prihajajo tudi iz Bruslja

Izpostavlja, da tudi iz Bruslja prihajajo opozorila, da bi Evropo lahko zajel nov migrantski val, posebej po vojaškem posredovanju Turčije v Siriji. Medtem je pritisk migrantov iz BiH vsak dan večji. Samo prejšnji mesec je slovenska policija na Hrvaško vrnila 1203 migrante, kar je za skoraj 300 odstotkov več kot septembra lani, poudarja.

Časnik poroča tudi o navedbah lokalnih uradnikov v Bihaću v BiH glede močnega lobiranja Hrvaške v EU, da bi zaprli migrantski center Vučjak, ki se nahaja blizu hrvaške meje, iz katerega po oceni Zagreba prihaja največji pritisk migrantov na Hrvaško.