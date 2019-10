Migrante iz Bihaća premeščajo v center blizu Slovenije

Oblasti unsko-sanskega kantona so potrdile, da so v torek v Vučjak premestili od 400 do 500 migrantov, ki so v zadnjem času živeli v Bihaću na javnih površinah, v zapuščenih objektih ali objektih, ki niso registrirani za namestitev.

Policijska akcija premeščanja migrantov se je v Bihaću začela v torek popoldne. Prav tedaj je župan tega mesta Šuhret Fazlić na novinarski konferenci v Sarajevu povedal, da se tamkajšnje oblasti ne morejo več učinkovito spopadati z migrantsko krizo brez finančne pomoči vlade BiH. Po njegovih besedah prav Bihać in unsko-sanski kanton nosita največje breme migrantske krize v BiH.

Center brez pitne vode

Dejal je še, da bodo zaradi pomanjkanja denarja za zagotavljanje vode, hrane in zdravstvene oskrbe migrantov v ponedeljek morali ustaviti pomoč ljudem v Vučjaku.

V centru v Vučjaku je bilo pred policijsko akcijo od 550 do 700 migrantov. V centru je organizirano šotorsko naselje, nimajo pa vira pitne vode, je poročala regionalna televizija N1.

Aktivisti opozarjajo na kaotičnost razmer

Aktivisti lokalnega Rdečega križa so opozorili, da v centru ni več prostora za nove šotore. Ob tem niso izključili možnosti, da bodo v centru nastopile kaotične razmere. Če se bo to zgodilo, bodo morali iz varnostnih razlogov umakniti del svojih prostovoljcev, so opozorili po poročanju N1.

Po besedah župana Fazlića je na območju unsko-sanskega kantona ob meji s Hrvaško približno 6.000 migrantov. Vsi iščejo priložnost, da bi mimo mejnih prehodov zapustili BiH in se čez Hrvaško napotili proti drugim državam članicam Evropske unije.