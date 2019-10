Hrvaška bo izgnala skrajnega levičarja iz BiH

Pristojne hrvaške institucije so zavrnile prošnjo Hrvata, ki je državljan Bosne in Hercegovine, za podaljšanje začasnega bivanja na Hrvaškem zaradi več razlogov, med drugim zaradi poveličevanja nekdanjih komunističnih voditeljev, kot je Tito, ter skrajnih levičarskih skupin, predvsem nemške Baader-Meinhof in italijanskih Rdečih brigad.

Hrvaška varnostno-obveščevalna služba (SOA) je ocenila, da predstavlja državljan BiH, ki že več kot desetletje živi na Reki, grožnjo nacionalni varnosti in javnemu redu zaradi svojih objav na Facebooku.

Zavrnili prošnjo za podaljšanje bivanja

Oceno SOA je konec septembra povzelo hrvaško ministrstvo za notranje zadeve v pojasnilu odločitve o zavrnitvi prošnje za podaljšanje začasnega bivanja državljana BiH, ki je hrvaške narodnosti.

Kot so utemeljili, "v svojih javnih nastopih opravičuje nasilne in izveninstitucionalne oblike upora in spremembe politične družbene ureditve Republike Hrvaške ter poveličuje zgodovinske osebnosti, ki so bile v pravnomočnih pravosodnih postopkih obsojene na dolgotrajne zaporne kazni zaradi kaznivih dejanj mednarodnega terorizma s skrajno levičarskih ideoloških izhodišč".

Menijo, da lahko takšne objave na družbenih omrežjih povzročijo nasilne reakcije ali kaljenje javnega reda in miru. Navedli so tudi, da državljan BiH nima zadostnih finančnih virov za preživljanje ter je dolžan hrvaški davčni upravi.

Prosil za anonimnost

Državljan BiH, ki je v pogovoru za index.hr zaprosil za anonimnost, je potrdil, da je na svojem profilu na Facebooku pisal s simpatijami o nekdanjem predsedniku SFRJ Josipu Brozu Titu, nekdanjih kubanskih in kitajskih komunističnih voditeljih Fidelu Castru, Ernestu Che Guevari ter Mao Cetungu ter nemški skupini Baader-Meinhof in italijanskih Rdečih brigadah. Kot je pojasnil, je ob tem jasno navedel, da podpira njihove ideje o družbeni pravičnosti, ne pa tudi metod delovanja.

Rečan že več kot desetletje živi na Hrvaškem, bil pa je poročen s hrvaško veteranko, ki je medtem umrla. Zdaj živi z novo partnerico. Trdi, da je nekdanji pripadnik Hrvaškega obrabnega sveta (HVO), ki je bil med vojno v BiH tamkajšnja hrvaška vojaška organizacija.

V SOA so za index.hr povedali, da niso našli dokazov, da bi bil pripadnik HVO, medtem ko je portal objavil potrdilo HVO iz leta 1993, iz katerega je videti, da je moški opravljal posebne naloge.

Moški je za index.hr pojasnil, da je bil med vojno kot pripadnik HVO zadolžen za pogrešane osebe, med drugim je preiskoval tudi primere, ko so za denar prodajali vojne ujetnike, distribucijo nafte in višino zneskov, ki so jih plačali za napade na položaje sovražnika. Meni, da so ravno ugotovitve iz preiskave razlog za njegov izgon iz Hrvaške. Državo mora zapustiti do konca oktobra.