Evropski poslanci o umetni inteligenci in uničenju jezu v Ukrajini

Evropski parlament začenja junijsko plenarno zasedanje, na katerem bodo med drugim glasovali o predlogu akta o umetni inteligenci. V sredo bodo razpravljali o pripravah na vrh EU, v ospredju katerega bo znova Ukrajina. V posebni razpravi bodo govorili o uničenju jezu Kahovka in obnovi Ukrajine.

Evroposlanci bodo v torek razpravljali o predlogu akta o umetni inteligenci, potem ko sta se pristojna odbora parlamenta pred enim mesecem zavzela za strožji nadzor na tem področju.

V osnutku pogajalskega izhodišča, o katerem bo celoten parlament glasoval v sredo, sta odbora za notranji trg in državljanske svoboščine poudarila, da bi morali sisteme umetne inteligence nadzorovati ljudje.

Pravila, ki bodo urejala umetno inteligenco, bi temeljila na ravni tveganja, od česar bi bile odvisne tudi obveznosti ponudnikov in uporabnikov. Sistemi z nesprejemljivo ravnjo tveganja za varnost ljudi bi bili strogo prepovedani.

Poslanci so obenem v svoje stališče vključili obveznosti za ponudnike t. i. temeljnih modelov, pri katerih gre za velike modele umetne inteligence, ki se učijo na podlagi ogromnih količin neoznačenih podatkov. Največ obveznosti bi veljalo za generativne temeljne modele, kot je GPT.

Parlament bo poleg tega predvidoma sprejel priporočila o uporabi vohunske programske opreme, kot je Pegasus. Priporočila so pripravili na podlagi poročila, v katerem je posebni odbor, ki je preiskoval uporabo tovrstne opreme, obsodil njeno zlorabo in pozval k ukrepanju.

Poslanci o uničenju jezu Kahovka in obnovi Ukrajine

Več razprav bo, podobno kot na vseh plenarnih zasedanjih v zadnjem letu, povezanih z rusko agresijo na Ukrajino. V okviru torkove razprave o obnovi Ukrajine bodo govorili o uničenju jezu hidroelektrarne Kahovka na reki Dneper, za katero Kijev in Moskva obtožujeta drug drugega.

Ukrajinska varnostna služba (SBU) je v petek objavila zvočni posnetek, na katerem naj bi ruska vojaka priznala, da je za razstrelitev jezu odgovorna Rusija. Da je bil jez uničen v eksploziji, je dejal tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki meni, da za njo verjetno stoji Moskva.

O uničenju jezu, ki je povzročilo obsežne poplave v okoliških krajih, prinaša pa tudi okoljska in varnostna tveganja, bodo na vrhu konec junija prav tako govorili voditelji držav članic. Pripravam na to zasedanje, na katerem bodo razpravljali še o gospodarski konkurenčnosti in odnosih s Kitajsko, bo sicer namenjena parlamentarna razprava v sredo dopoldne.

Zaostrene razmere na Kosovu

Po tej razpravi pa bo evropske poslance nagovorila kosovska predsednica Vjosa Osmani. Razmere na severu Kosova so se v zadnjih tednih znova močno zaostrile, izbruhnilo pa je tudi nasilje.