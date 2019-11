Evropski parlament bo o novi Evropski komisiji glasoval v sredo

Komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen, ki lahko po neuradnih napovedih računa na podporo v parlamentu, bo tako začela delati z enomesečno zamudo. Petletni mandat sedanje ekipe pod vodstvom Luksemburžana Jean-Clauda Junckerja se je namreč iztekel 1. novembra, a so morali zaradi zapletov s komisarskimi kandidati mandat podaljšati.

Velika Britanija svojega kandidata ni predlagala

Nova komisija bo štela 27 članov, čeprav ima EU še vedno 28 članic. Velika Britanija se je kljub preložitvi brexita do konca januarja prihodnje leto odločila, da kandidata ne bo predlagala. Komisija je zaradi tega proti državi sprožila pravni postopek, in sicer ji je poslala prvi uradni opomin. Rok za odgovor nanj se izteče v petek opolnoči.

Namen tega postopka sicer ni dejansko zagotoviti britanskega komisarja, temveč si želi komisija zavarovati hrbet, češ da je kot varuhinja evropskega prava storila vse, da bi Velika Britanija imenovala kandidata.

Pričakuje se, da bo von der Leynova v začetku prihodnjega tedna predložila osvežen seznam 27 komisarskih kandidatov. Ta seznam naj bi potrdile vse članice unije in na tej podlagi naj bi parlament v sredo glasoval. Tako bi se tudi izognili potrebi po soglasni odločitvi Evropskega sveta o zmanjšanju števila komisarjev.

Sassoli: Glasovanje o ekipi 27 komisarjev je možno

Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli je danes potrdil, da se pravni službi parlamenta in komisije strinjata, da je mogoče glasovati o ekipi 27 komisarjev. Izpostavil je tudi, da je parlament zadovoljen z zagotovili britanske strani, da ne bo ovirala delovanja Unije in prizadevanj, da začne nova komisija delati čim prej.

Novoizvoljena predsednica je na pobudo parlamenta pristala na nekaj sprememb v nazivih resorjev. Najbolj sporen portfelj za zaščito našega evropskega načina življenja se bo imenoval resor za spodbujanje našega evropskega načina življenja, k resorju za delovna mesta so dodali še socialne pravice, k resorju o oceanih pa še ribištvo.

Sporen je sicer tudi naziv resorja Bolgarke Marije Gabriel za inovacije in mlade, ker ne vključuje besed kultura, znanost in izobraževanje. Sprememb na tem področju vsaj za zdaj ni, je pa Sassoli danes omenil poziv ministrov EU za kulturo za vključitev besede kultura v naziv. Parlament upa, da se bo to zgodilo in bi bil s tem zadovoljen, je še poudaril predsednik Evropskega parlamenta.