Evropska poslanska skupina Renew dobila novo vodjo

Renew Europe ima trenutno 101 poslanca – med njimi sta tudi Irena Joveva in Klemen Grošelj. Foto: STA

Člani liberalne politične skupine v Evropskem parlamentu (Renew Europe) so danes za novo vodjo izbrali francosko evroposlanko Valerie Hayer. Nasledila je Nizozemca Malika Azmanija, ki je skupino začasno vodil po odstopu francoskega poslanca Stephana Sejourneja. Ta je pred dvema tednoma nastopil položaj francoskega zunanjega ministra.

"Počaščena sem, da so me izbrali za vodenje družine Renew Europe v času priprav na evropske volitve, ki bodo odločilne za našo celino. Ne smemo izgubljati časa. Naša skupina bo še naprej usmerjala delo parlamenta in si prizadevala za močnejšo Evropo v dobrobit državljanov," je po izvolitvi povedala članica stranke francoskega predsednika Emmanuela Macrona Preporod.

Kot so še zapisali na spletni strani skupine, je 37-letnica postala najmlajša vodja liberalcev v Evropskem parlamentu doslej in šele druga ženska na tem položaju po Simone Veil, sicer tudi prvi ženski na čelu Evropskega parlamenta.

Azmani, ki je skupino začasno vodil po imenovanju Sejourneja za francoskega zunanjega ministra, medtem ostaja na položaju prvega podpredsednika skupine.

Renew Europe je trenutno s 101 poslancem – med njimi sta tudi Irena Joveva in Klemen Grošelj (oba Svoboda) – tretja največja politična skupina v parlamentu.

Glede na ta teden objavljeno študijo Evropskega centra za zunanje odnose (ECFR) se liberalcem na junijskih volitvah obeta padec podpore, tako da bi jih s tretjega mesta lahko izrinila skrajno desna skupina Identiteta in demokracija (ID).