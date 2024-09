Britanski časnik The Guardian je prejšnji teden pripadnike tunizijske nacionalne garde obtožil spolnega nasilja in drugih zlorab nad ranljivimi ženskami, ki so prišle v Tunizijo, da bi svojo pot nadaljevale do Evrope.

"Tunizija je suverena država, zato kot partnerji Tunizije seveda pričakujemo, da bo ustrezno preiskala vse obtožbe o nepravilnostih v zvezi s svojimi varnostnimi silami," je na novinarski konferenci povedala tiskovna predstavnica Evropske komisije.

Zanikala je, da bi EU neposredno finančno podpirala tunizijsko nacionalno gardo, ki je bila izpostavljena v poročilu The Guardiana. Pri tem je pojasnila, da se sredstva unije na področju migracij v Tuniziji zagotavljajo prek mednarodnih organizacij, držav članic EU in nevladnih organizacij, ki delujejo na terenu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Migrante naložijo na avtobuse in jih odpeljejo v puščavo

Več medijev je sicer že maja poročalo, da so Tunizija, Maroko in Mavretanija, s katerimi je EU sklenila sporazume o sodelovanju, ki vključujejo finančno pomoč za krepitev njihove zmogljivosti pri zajezitvi nezakonitih migracij iz Afrike v Evropo, pridržale več migrantov, jih naložile na avtobuse in odpeljale na puščavska območja.