EU in Indija sta danes na vrhu v New Delhiju sklenili obsežen prostotrgovinski sporazum, s katerim bosta odpravili veliko večino trgovinskih ovir med stranema. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporazum označila za mater vseh dogovorov.

"Evropa in Indija danes pišeta zgodovino. Sklenili smo mater vseh dogovorov. Ustvarili smo prostotrgovinsko območje z dvema milijardama prebivalcev, pri čemer bosta obe strani imeli koristi," je ob sklenitvi dogovora na družbenem omrežju X zapisala von der Leyen.

Indija bo močno znižala carine na vrsto industrijskih izdelkov iz EU

V skladu z danes sklenjenim sporazumom, ki ga bosta morali obe strani še potrditi in podpisati, bo Indija močno znižala carine na vrsto industrijskih izdelkov iz EU. Carine na uvoz evropskih avtomobilov bo postopoma znižala s 110 na deset odstotkov, medtem ko jih bo na uvoz avtomobilskih delov po od petih do desetih letih povsem odpravila.

Večinoma bodo odpravljene tudi carine na uvoz strojev, kemikalij in zdravil iz EU v Indijo. Na stroje trenutno znašajo do 44, na kemikalije 22, na zdravila pa 11 odstotkov.

Bruselj in New Delhi sporazum sklenila skoraj 20 let po začetku pogajanj

Sporazum prav tako odpravlja oziroma znižuje carine na uvoz agroživilskih proizvodov iz članic Unije v Indijo, ki trenutno v povprečju znašajo 36 odstotkov. Ob uveljavitvi sporazuma bodo carine na uvoz evropskega vina prepolovili s 150 na 75 odstotkov, pozneje pa znižali na do 20 odstotkov. V obdobju petih let po uveljavitvi bodo medtem carine na oljčno olje znižali s 45 na nič odstotkov.

Občutljivi evropski agroživilski sektorji bodo po zagotovilih Bruslja zaščiteni, saj so proizvodi, kot so govedina, perutnina, riž in sladkor, izključeni iz trgovinske liberalizacije, ki jo predvideva sporazum.

Bruselj in New Delhi sta prostotrgovinski sporazum sklenila skoraj 20 let po začetku pogajanj, ki sta jih vmes tudi prekinila. Blagovna menjava med njima je leta 2024 dosegla 120 milijard evrov, kar je po podatkih EU skoraj 90 odstotkov več kot deset let prej, trgovina s storitvami pa je predlani znašala dodatnih 60 milijard evrov.