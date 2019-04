ESČP obsodilo Rusijo zaradi hišnega pripora Navalnega

Vladmir Putin Aleksej Navalni je bil od februarja 2014 v hišnem priporu, ko je potekala preiskava proti njemu in njegovemu bratu zaradi obtožb o poneverbi več milijonov rubljev. Sodišče v Strasbourgu je presodilo, da je bil namen hišnega pripora, kot tudi drugih ukrepov, "omejiti njegove javne dejavnosti".

Moskva je kršila evropsko konvencijo

"Omejitve, vključno s tistimi glede komunikacij, so bile nesorazmerne z obtožbami," so poudarili na sodišču ter presodili, da je Moskva kršila evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ko gre za pravico do svobode in varnosti ter svobodo izražanja.

Kremelj je razsodbo označil za nepričakovano in sporočil, da se je z njo le težko mogoče strinjati. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sicer dodal, da je pravosodno ministrstvo tisto, ki se ukvarja s tovrstnimi zadevami. Foto: Getty Images

Moskvi so naložili, da mora Navalnemu plačati 20 tisoč evrov odškodnine in 2.665 evrov sodnih stroškov. Navalni je razsodbo pozdravil kot zmago, ki bo imela "pomemben vpliv na tiste v Rusiji, ki so ves čas izpostavljeni tovrstnemu brezzakonju".

Moskva mora bratoma izplačati več deset tisoč evrov odškodnine

Navalni je zaradi obtožbe o poneverbi skoraj 27 milijonov rubljev, ki naj bi jo izvedla z bratom Olegom, ko sta opravljala storitve dostave za podjetje Yves Rocher, skoraj vse leto 2014 preživel v hišnem priporu.

Decembra istega leta je bil v zadevi obsojen na pogojno zaporno kazen, njegov brat Oleg pa na triinpolletno zaporno kazen, ki jo je tudi prestal. Oba sta krivdo zanikala in trdila, da gre za politično motivirane obtožbe.

Foto: Getty Images

ESČP je že leta 2017 presodilo, da je bila razsodba v tej zadevi neutemeljena, in odredilo, da mora Moskva bratoma plačati več deset tisoč evrov odškodnine.

Novembra lani je obsodilo Rusijo zaradi večkratnih aretacij Navalnega. Presodilo je, da je pri sedmih aretacijah med letoma 2012 in 2014 Moskva vodji opozicije kršila pravico do varnosti, poštenega sojenja in svobode združevanja.

To je bila že tretja razsodba, v kateri je ESČP obsodilo Rusijo zaradi kršitve človekovih pravic Navalnega. Do nje prihaja v času, ko je vse bolj vprašljivo, ali bo Rusija ostala članica Sveta Evrope, katere del je tudi sodišče v Strasbourgu.