Rusija pred volitvami v Ukrajini aretirala več muslimanskih Tatarov

Ruske oblasti so v sredo izvedle racije na domovih pripadnikov muslimanske manjšine na Krimu in aretirale najmanj 20 ljudi, ki jih sumijo članstva v prepovedani islamistični skupini. Krimske Tatare so aretirali tik pred predsedniškimi volitvami v Ukrajini. Pripadniki te manjšine večinoma nasprotujejo ruski priključitvi Krima.

Privrženci krimskih Tatarov so aretacije že obsodili in jih označili za ustrahovanje etnične manjšine. Po njihovih besedah je šlo za najobsežnejše racije na domovih krimskih Tatarov, ki predstavljajo okoli 13 odstotkov prebivalstva na Krimu, v zadnjih letih.

Kot je povedal odvetnik Emil Kurbedinov, so ob racijah, v katerih je sodelovalo več sto agentov ruske varnostne službe FSB in policistov, aretirali skupaj 23 ljudi. Dodal je, da so bili med aretiranimi tudi posamezniki, ki se borijo za pravice političnih zapornikov na Krimskem polotoku.

Aretirali 20 vodij in članov islamističnega gibanja

FSB je medtem sporočila, da so aretirali 20 vodij in članov skrajnega islamističnega gibanja Hizb ut-Tahrir, ki naj bi si za cilj zastavilo oblikovanje kalifata po vsem svetu. To gibanje je v Rusiji prepovedano od leta 2003. Pri FSB so dodali, da je skupina med krimskimi Tatari rekrutirala nove člane.

Ruske oblasti so od priključitve Krima marca 2014 sprejele vrsto ukrepov, uperjenih proti krimskim Tatarom. Med drugim so prepovedali delovanje njihove skupščine, ki so jo označili za teroristično organizacijo, prav tako so zaprli njihovo televizijsko postajo.

Rusko vlado pozivajo, naj ustavi aretacije

Predstavnik te manjšine Nariman Željal je izrazil prepričanje, da so sredine aretacije povezane s predsedniškimi volitvami v Ukrajini. Prvi krog bo potekal v nedeljo.

Zaskrbljenost zaradi aretacij so izrazili tudi na ameriškem veleposlaništvu v Kijevu. Rusko vlado so pozvali, naj ustavi neupravičene aretacije ter racije med krimskimi Tatari, novinarji in aktivisti. Tudi ukrajinsko zunanje ministrstvo je obsodilo aretacije in pozvalo mednarodno skupnost, naj okrepi pritisk na Rusijo.

Organizacija za zaščito človekovih pravic Amnesty International je presodila, da ruske oblasti pri zatiranju vsakršnega resničnega ali namišljenega disidentstva uporabljajo vsa mogoča sredstva.