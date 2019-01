Pilot preprečil, da bi potnik prevzel letalo in zasilno pristal #Rusija

Eden od potnikov je danes nekaj minut po vzletu iz sibirskega mesta Surgut skušal prevzeti nadzor nad letalom, ki je bilo na poti v Moskvo, in ga preusmeriti proti Afganistanu. Pilotu je uspelo preprečiti ugrabitev letala in zasilno pristati v kraju Hanti Mansijsk. Oblasti so moškega po pristanku aretirale, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ruski protiteroristični odbor je sporočil, da je letalo družbe Aeroflot, ki je bilo na poti iz Surguta na zahodu Sibirije proti Moskvi, "spremenilo pot na zahtevo enega od potnikov". Pilot se je nato hitro odločil za pristanek v sili v mestu Hanti Mansijsk, kjer so oblasti pridržale domnevnega ugrabitelja letala.

Preiskovalci so nato sporočili, da je bil moški ob prijetju opit. "Grozil je, da ima orožje, in skušal med poletom vdreti v pilotsko kabino ter zahteval, da preusmerijo polet," so zapisali v izjavi.

Grozi mu do 12 let zapora

Ruski potnik je domnevno skušal letalo preusmeriti proti Afganistanu. Grozi mu do 12 let zapora. Nekateri ruski mediji so še pisali, da ima moški domnevno psihične težave in da so ga v preteklosti že pridržali zaradi alkoholiziranosti. Preiskovalci so kasneje pojasnili, da je bil v preteklosti obsojen zaradi poškodovanja tuje lastnine.

Ruski mediji so objavili posnetek, na katerem so domnevnega ugrabitelja na letalu pridržali zamaskirani moški, sliši pa se tudi pilota, ki se zahvaljuje potnikom za njihovo razumevanje.