Erdogan: Švedska ne more kmalu pričakovati zelene luči Ankare za vstop v Nato

Članstvo Švedske v zvezi Nato se, kot kaže, znova odmika. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v sredo dejal, da Stockholm ne more kmalu pričakovati zelene luči iz Ankare. Tudi madžarski parlament o ratifikaciji vstopa Švedske v Nato ne bo glasoval pred poletnimi počitnicami, poročajo mediji.

V Stockholmu so upali, da bo Švedska članica zavezništva postala na vrhu Nata v Vilni 11. in 12. julija, kar podpira večina članic. Od 31 zaveznic članstva Švedske, ki za vstop v Nato potrebuje soglasje vseh članic, nista ratificirali le Turčija in Madžarska.

Da Turčija še ne bo ratificirala vstopa Švedske v zavezništvo, je Erdogan v sredo dejal v telefonskem pogovoru z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem. Kot je pojasnil po navedbah turškega urada za komuniciranje, na katerega se sklicuje nemška tiskovna agencija dpa, Švedska sicer dela korake v pravo smer, a so okoliščine še vedno nesprejemljive. Kot primer je omenil odobritev sredinega protesta v Stockholmu, na katerem je moški pred mošejo sežgal več strani Korana.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je v sredo napovedal, da se bodo turški in švedski diplomati prihodnji četrtek sešli na sedežu zavezništva in se pogovarjali o prošnji Stockholma, da se pridruži zavezništvu. "Zdaj je čas, da Švedsko pozdravimo kot polnopravno članico Nata," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Stoltenberg na novinarski konferenci z estonsko premierko Kajo Kallas.

Madžarski parlament ratifikacije Švedske v Natu ni imel na dnevnem redu

Madžarski spletni portali so medtem v sredo poročali, da madžarski parlament ratifikacije članstva Švedske v Natu ni uvrstil na dnevni red zadnjega zasedanja pred poletnimi počitnicami, ki bo prihodnji teden. Po poročanju AFP je bilo sprva predvideno, da bo madžarski parlament o tem glasoval na zasedanju, ki se bo končalo 7. julija.

Kot navajata portala hvg.hu in index.hu, je parlament v Budimpešti, v katerem ima večino stranka Fidesz premierja Viktorja Orbana, preložil glasovanje o članstvu Švedske, potem ko je Orban omenil, da so se odnosi s Švedsko poslabšali. Tiskovna služba parlamenta poročanja medijev sicer ni potrdila in je poudarila, da bodo dnevni red zasedanja dokončno določili danes.

Švedska je za vstop v zavezništvo po desetletjih nevtralnosti zaprosila maja lani skupaj s Finsko, ki se je vojaškemu zavezništvu že priključila aprila.

Turčija od Stockholma zahteva izročitve članov ali simpatizerjev PKK, kot tudi domnevno vpletenih v poskus državnega udara v Turčiji leta 2016. Stockholm sicer vselej trdi, da v celoti podpira Turčijo proti vsem grožnjam njeni nacionalni suverenosti. V luči tega je na Švedskem začel veljati nov protiteroristični zakon, kar naj bi bil odločilen korak na poti te države v Nato.

Vlada v Budimpešti medtem švedskim politikom očita laži o stanju madžarske demokracije in vladavine prava, zaradi česar več madžarskih poslancev ne podpira članstva Švedske v Nato.