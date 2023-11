Dvojno veselje za ta redek pojav največjih kopenskih sesalcev

Hooray! Yet another set of twins (both female) have been born in Samburu National Reserve almost two years after Bora from the Winds gave birth to twins for the first time in decades. Meet Alto’s double joy who were first spotted by our researchers this week.



🎥 Gilbert Sabinga pic.twitter.com/A3y6n8NLjg — Save the Elephants (@ste_kenya) November 24, 2023

Dvojčici je slonica z imenom Alto skotila v nacionalnem rezervatu Samburu na severu Kenije, je sporočila organizacija Save the Elephants ter dogodek označila za dvojno veselje. To je sicer že drugi par, ki se je nedavno skotil v rezervatu. V začetku leta 2022 so namreč pozdravili dvojčka moškega in ženskega spola.

Na videoposnetku, ki ga je organizacija Save the Elephants objavila na družbenem omrežju X, je videti, kako se slonji mladički hranita z materjo in drugimi člani črede.

Afriški sloni imajo med vsemi živečimi sesalci najdaljše obdobje brejosti. Svoje mladiče nosijo skoraj 22 mesecev, skotijo pa približno vsaka štiri leta. Slonji dvojčki pogosto ne živijo dolgo. Par dvojčkov, ki sta se leta 2006 skotila v Samburuju, ni preživel več kot nekaj dni, še poroča AFP.

For the second time in two years, an elephant has given birth to twins, Save The Elephants says pic.twitter.com/4K9pQV2Bvp — NTV Kenya (@ntvkenya) November 24, 2023

Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) afriške savanske slone zaradi posledic uničevanja njihovega habitata in nezakonitega lova uvršča med ogrožene živali. V sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja je populacija slonov v Keniji štela 170 tisoč, do konca leta 1989 pa se je zaradi povpraševanja po slonovini zmanjšala na samo 16 tisoč.