Droge preplavile hrvaško mesto: "To so mladi ljudje. Imajo blodnje, halucinirajo."

Prebivalci hrvaškega mesta Makarska so vznemirjeni, saj je vse več mladih zasvojenih s sintetičnimi drogami. "To so mladi ljudje, ki ne funkcionirajo. Zgrudijo se in shujšajo ter imajo občutek, da jim žuželke lezejo pod kožo," pojasnjuje Marija Kušan Jukić iz hrvaškega zavoda za javno zdravstvo dr. Andrije Štamparja.

Mladi po svetu, tudi na Hrvaškem, vse pogosteje uživajo sintetične droge, ena najbolj priljubljenih pa je metamfetamin. To je zdravilo, ki ga je mogoče vbrizgati, vdihavati, kaditi, vzeti kot tableto, raztopiti v alkoholu ali vodi.

Še posebej skrb vzbujajoče so razmere v hrvaški Makarski, kjer je policija v prvih desetih mesecih letošnjega leta opravila 18 zasegov metamfetamina, kar je 80 odstotkov več kot lani. "Ta droga je prevzela naše mesto. Mislim, da nam ne gre dobro, da naša prihodnost ni svetla, a upam, da bo bolje. Vidim mladino, ki se zbira in to počne na očeh javnosti. Zberejo se na rivi, pridejo z motorjem in vse pokadijo," je za Dnevnik Nove TV povedala Iva iz Makarske.

Življenje se ti v enem letu lahko popolnoma spremeni

Zasvojenost se razvija hitro in intenzivno, zato se lahko človeku življenje v enem letu popolnoma spremeni. "Pojavljajo se halucinacije – vidne, slušne, paranoja, blodnje, pogosto imajo občutek, da jim žuželke lezejo pod kožo, se praskajo, skratka pojavljajo se dermatološke težave. To so mladi ljudje, ki ne funkcionirajo. Zgrudijo se, izgubijo telesno težo," je pojasnila Marija Kušan Jukić.