Hrvaški policisti prijeli dva Slovenca: "Iz avta je močno zaudarjalo"

Na cestninski postaji Markovec so policisti iz Umaga zaustavili 46- in 54-letnega državljana Slovenije in ju ovadili zaradi neupravičene proizvodnje in prometa droge.

V sredo dopoldne ob 11.25 uri sta se 46- in 54-letnik, oba državljana Slovenije, peljala po cesti A9, nakar so ju na cestninski postaji Markovec ustavili policisti. Iz avtomobila je močno zaudarjalo po marihuani, zato so policisti pri pristojnem sodišču zahtevali odreditev preiskave.

V avtomobilu so našli 1144 gramov marihuane in 51 gramov hašiša, za katere sumijo, da so bili namenjeni nadaljnji preprodaji.

Umaški policisti so Slovenca prijeli in ju ovadili zaradi nedovoljene proizvodnje in prometa z drogami, po noči, preživeti na policijski postaji, pa ju bodo danes predali pripornemu nadzorniku. Kam sta nameravala odpeljati drogo in od kod droga prihaja, policisti še niso ugotovili.