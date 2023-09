Droga, skrita pod spalno podlogo v vrtcu, usodna za enoletnika

V newyorškem vrtcu je zaradi fentanila, ki je bil skrit pod podlogo za spanje, umrl enoletni otrok, poroča BBC. Policija je potrdila, da je mali Nicholas umrl zaradi domnevno prevelikega odmerka mamil. V bolnišnico so zaradi izpostavljenosti tej drogi sprejeli še tri otroke, stare med osem mesecev in dve leti.

V petek so se v vrtcu Divino Nino Daycare s fentanilom zastrupili štirje otroci. Enoletni Nicholas Dominici je umrl, tri pa so sprejeli v bolnišnico v Bronxu, kjer so prejeli zdravilo Narcan, ki se uporablja za odpravo prevelikih odmerkov opioidov.

Fentanyl found under nap mats at New York nursery kills child - US officials https://t.co/0n0CLejHqY — BBC News (UK) (@BBCNews) September 19, 2023

Lastniku in najemniku grozi dosmrtna zaporna kazen

Zaradi posedovanja drog in umora je policija aretirala dve osebi. Med drugim tudi vzgojiteljico, ki ob prvih znakih zastrupitve otrok ni poklicala nujne medicinske pomoči, ampak svojega moža, lastnika vrtca. Ta je še vedno na begu.

Pri preiskavi vrtca so našli en kilogram fentanila, skritega pod podlogo, kjer so spali otroci. Odkrili so tudi tri stiskalnice za pakiranje mamil. V izjavi za medije je glavni detektiv newyorške policije Joseph Kenny pojasnil, da bi lahko omenjena droga ubila 500 tisoč ljudi. Fentanil, sintetično zdravilo proti bolečinam, je namreč kar 50-krat močnejše od heroina.

Lastniku vrtca in najemniku prostorov v primeru, da bosta obsojena, grozi dosmrtna zaporna kazen.