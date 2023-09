Neverjetno, s čim je otroka v Ormožu pripeljal pred vrtec

Policisti Policijske postaje (PP) Ormož so danes zjutraj pred enim izmed vrtcev na območju Ormoža ustavili 47-letnega voznika mopeda, na katerega je imel priklopljen lahki priklopnik domače izdelave, v katerem je peljal otroka. Ker je bil ta neprimeren, so mu izdali kazen in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Policisti Policijske uprave (PU) Maribor prav danes izvajajo poostren nadzor cestnega prometa nad uporabo varnostnih pasov pri voznikih in potnikih motornih vozil ter nad uporabo ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok. Prav tako v tem času izvajajo poostren nadzor nad vozniki lahkih motornih vozil (e-skiroji).

Policija: Otroka prevažajte, kot zahtevajo predpisi

Že zjutraj so policisti PP Ormož 47-letnemu vozniku izdali plačilni nalog zaradi kršitev določil ZPrCP in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, saj je povsem neprimerno prevažal otroka.

Pravilna privezanost z varnostnim pasom oziroma uporaba ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na zmanjšanje posledic prometnih nesreč, predvsem iz naslednjih razlogov, opozarja policija:

- pripeti vozniki in potniki v vozilu v primeru trka ostanejo na svojem sedežu,

- varnostni pas oziroma zadrževalni sistem ob čelnem trku zmanjšuje gibanje telesa naprej in tako preprečuje trk z notranjostjo vozila,

- varnostni pas oziroma zadrževalni sistem prevzame velik del energije in jo porazdeli na različne dele telesa, kar učinkovito zmanjša posledice trka na posamezen del telesa,

- v kombinaciji z zračno blazino ter drugimi elementi pasivne varnosti (naslonjalo za glavo, ergonomski sedeži, karoserija vozila) varnostni pas zagotavlja vozniku in potnikom učinkovito zaščito.

V povezavi z navedenim voznikom in potnikom svetujejo, da dosledno spoštujejo cestnoprometne predpise, se ustrezno pripnejo z varnostnimi pasovi in otroke prevažajo v predpisanih zadrževalnih sistemih.

Voznikom lahkih motornih vozil pa sporočajo, da so kot udeleženci v cestnem prometu do dopolnjenega 18. leta dolžni med vožnjo uporabljati ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado, za vse pa je obvezna uporaba ustreznih prometnih površin, prilagoditev hitrosti svoje vožnje in upoštevanje cestnoprometnih predpisov.

Poostren nadzor na območju Maribora

"Namen poostrenega nadzora je vplivati na povečanje uporabe varnostnih pasov (v osebnih avtomobilih, tovornih vozilih in avtobusih) in zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok ter s tem vplivati na zmanjšanje negativnih posledic prometnih nesreč. V poostrenem nadzoru želimo vplivati tudi na voznike lahkih motornih vozil, saj je uporaba e-skirojev v zadnjih letih v porastu in se s povečanjem deleža tovrstnih udeležencev v cestnem prometu povečuje tudi s tem povezana prometnovarnostna problematika," so ob tem navedli pri mariborski policijski upravi.

V poostrenem nadzoru ugotavljajo tudi druge kršitve cestnoprometnih predpisov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa, kot so nepravilna uporaba naprav ali opreme, ki ovirajo vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo, hitrost vožnje in psihofizično stanje voznikov.