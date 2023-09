Srhljive podrobnosti smrti desetletnice: 25-letnik jo je posilil, ubil pa 11-letni deček

Da so javnost o dogodku obvestili šele dan kasneje, je veliko razlogov, so pojasnili pri policiji: zaradi zaščite žrtve, otrok v centru, svojcev, odlog pa lahko v določenih okoliščinah pomaga tudi pri izvajanju začetne preiskave pod krinko, na primer ne da bi storilec iz medijev izvedel, da so njegov zločin odkrili.

Pet mesecev po razkritju grozljivega zločina o smrti desetletne deklice, ki so jo našli mrtvo v centru za varstvo otrok in mladostnikov St. Josef v Wunsiedlu v Zgornji Frankoniji na Bavarskem, so znane nove šokantne podrobnosti. Tožilstvo je vložilo obtožnico proti 25-letnemu moškemu zaradi posilstva, za smrt deklice pa naj bi bil kriv 11-letni deček.

Zaradi smrti deklice, ki je bila tudi spolno zlorabljena, so policisti takrat pridržali tri fante, stare od 11 do 16 let. Mrtvo deklico je v sobi našel uslužbenec, ekipa nujne medicinske pomoči pa je lahko le še potrdila njeno smrt, o čemer smo na Siol.net že pisali v tem članku:

Moški v dom vstopil zaradi ropa

25-letnik je po navedbah policije v otroški dom med poskusom tatvine vstopil v noči na 4. april, ko je po naključju srečal 11-letnega dečka in kasneje še desetletno deklico, ki jo je posilil. Dokazov, da bi deklico ubil prav 25-letnik, pa ni, poroča nemški Bild. Zaradi sledi, ki so jih našli na kraju dejanja, so 25-letnika pridržali konec aprila, večino kaznivih dejanj, ki so mu jih očitali, je priznal. Še vedno je v priporu.

Poleg napada na ubito deklico je priznal tudi, da naj bi od začetka leta 2022 med petimi vlomi v zabojnike ukradel za 16 tisoč evrov gradbenih strojev in jih nato prodajal po internetu.

Otroka naj bi se sprla, nato je deček deklico ubil

Po navedbah tiskovnega predstavnika državnega tožilstva naj bi 25-letni moški deklico posilil v navzočnosti dečka in nato zapustil otroški dom.

Med otrokoma naj bi se nato vnel prepir, so še navedli pri policiji in dodali, da po doslej zbranih rezultatih kriminalistične preiskave obstaja utemeljeni sum, da je za dekličino smrt kriv 11-letni deček, prav tako varovanec doma.

Ker pa deček ni kazensko odgovoren, zoper njega ni mogoče voditi kazenskega postopka. Predali so ga pristojnim službam, še piše nemški medij. Ali bodo kazenske postopke sprožili zoper vzgojitelje v domu za otroke, ne poročajo.