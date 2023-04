Nemčijo pretresla nova nasilna smrt majhne deklice. Osumljeni trije najstniki.

Bavarsko je v torek pretresla grozljiva zgodba o smrti desetletne deklice, ki so jo našli mrtvo v centru za varstvo otrok in mladostnikov St. Josef v Wunsiedlu v Zgornji Frankoniji. Preiskava dogodka je še v polnem teku, zaradi smrti deklice, ki je bila tudi spolno zlorabljena, pa je policija pridržala tri fante, stare od 11 do 16 let.

Mrtvo deklico je v torek ob 8.45 v sobi našel uslužbenec, ekipa nujne medicinske pomoči pa je lahko le še potrdila njeno smrt.

Da so javnost o dogodku obvestili šele dan kasneje, je veliko razlogov, so pojasnili pri policiji: zaradi zaščite žrtve, otrok v centru, svojcev, odlog pa lahko v določenih okoliščinah pomaga tudi pri izvajanju začetne preiskave pod krinko, na primer ne da bi storilec iz medijev izvedel, da so njegov zločin odkrili.

Preiskava osredotočena na tri fante

Za ugotovitev točnega vzroka smrti so odredili sodno obdukcijo. Pristojni so potrdili, da je za smrt deklice, ki so jo tudi spolno zlorabili, kriva tretja oseba.

Za zdaj so informacije o dogodku skope. Preiskava se osredotoča na tri fante, dva enajstletnika in enega šestnajstletnika, ki so osumljeni vpletenosti v smrt desetletnice.

"To grozno dejanje me je globoko pretreslo in osupnilo," je po razkritju dogodka dejal bavarski minister za notranje zadeve Joachim Herrmann. "To je neverjetno boleča izguba za vse. Nihče ne more ubesediti te neverjetne tragedije in je razumeti," pa je dejala ministrica za socialne zadeve Ulrike Scharf.

Iskanje sledi znotraj in zunaj objekta še poteka, so še sporočili s policije. Policija zaslišuje tudi morebitne priče. Ustanovili so posebno preiskovalno komisijo, ki bi lahko delo opravila hitreje in učinkoviteje, kot bi ga sicer običajna ekipa preiskovalcev.

V domu je trenutno nastanjenih 89 otrok in mladostnikov iz vse Nemčije.