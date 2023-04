Skrivnostni umor desetletne deklice. Sumijo tudi na spolni napad.

V Nemčiji so v začetku aprila v nekem domu za mladostnike in otroke našli mrtvo desetletno deklico. Najprej so osumili enajstletnega dečka, zdaj pa policisti vpletenosti v umor deklice sumijo tudi 25-letnega mladeniča.

V kraju Wunsiedel na severu Bavarske so 4. aprila zjutraj v domu za mladostnike in otroke v postelji našli mrtvo desetletno deklico Leno. Ker je policija izključila naravno smrt, se je začela preiskava umora. Forenzični pregled je pokazal, da je bila deklica zadavljena. Policisti so potrdili tudi sum spolnega napada, še piše nemški Focus.

Enajstletni osumljenec

Preiskovalci so napada na deklico najprej osumili tri dečke, stare od 11 do 16 let, na koncu pa se je sum zožil na 11-letnega dečka, čigar vzorec sline se je ujemal z DNK, najdenim na truplu deklice.

Enajstletni osumljenec naj bi bil že prej nasilen in naj bi napadal druge otroke in odrasle v domu, je za Focus povedala mati enega od otrok v domu. Enajstletnik je med prepirom njenega sina udaril po hrbtu z bejzbolskim kijem. Po informacijah Focusa naj bi bila desetletna Lena skupaj z drugimi otroki že žrtev ustrahovanja.

Novi osumljenec

Zdaj pa je policija našla novega osumljenca, 25-letnika, ki ni živel v domu za otroke in mladostnike, je pa iz okolice tega doma. Mladenič je zdaj v priporu zaradi suma umora. Osumljenec je še vedno tudi enajstletni deček.

V omenjenem domu živi okoli 90 otrok in mladostnikov, starih od tri do 19 let. Tudi osebje doma sestavlja približno 90 zaposlenih. Ustanova je namenjena mladim in njihovim družinam, ki potrebujejo pomoč pri izobraževanju, piše na spletni strani doma.

Ustrahovanje in nasilje v domu?

Osebje ustanove menda ni uspelo ustaviti ustrahovanja in nasilja med otroki. Okoli doma je postavljena ograja, vendar objekt ni hermetično zaprt. Oskrbnik doma je škofija Regensburg, še piše Focus.