Vandalizem v Velenju, vse so posnele varnostne kamere

V velenjski občini so v zadnjem času zaznali več primerov vandalizma. Poškodovanih je bilo devet električnih koles, uničena trampolin in aparat za hrano na Pikinem otroškem igrišču, z grafiti je popisan podhod Mastodont. Kot so ob tem sporočili z Mestne občine Velenje, bodo proti storilcem ukrepali, k sodelovanju pa pozivajo tudi občane.

V prihodnje bodo ohranjali in varovali premoženje tudi s pametnimi digitalnimi rešitvami, so napovedali na občini. Kot so dodali, veliko pozornosti namenjajo urejanju okolja in spodbujajo odgovornost občanov za ohranjanje okolja, kar pa "vedno znova izničijo posamezniki z neprimernim in nespoštljivim odnosom".

Posnele so jih kamere

Na občini so pojasnili, da so vandalizem posnele varnostne kamere. Proti vsem storilcem bodo podali kazenske ovadbe na Policijsko postajo Velenje in uveljavljali odškodninsko-pravne zahtevke, če so storilci mladoletni, pa proti njihovim staršem. Proti storilcem takšnih dejanj se intenzivno zoperstavljajo s pomočjo mestnega redarstva in varnostne službe in policije, so dodali.

Vse občane občina poziva, naj, če so bili ali bodo priča kakšnim podobnim dejanjem, to nemudoma prijavijo na številko 113, Policijsko postajo Velenje na telefonsko številko 03 89 86 100 ali redarsko službo Skupne občinske uprave regije Saša na telefonsko številko 03 89 61 748.

"Proti vandalizmu se veliko lažje spoprijemamo v sodelovanju z vsemi občani, zato si ne zatiskajmo oči pred početjem vandalov in prijavimo storilca. Velenje je vendarle eno najlepših in najbolj urejenih slovenskih mest in naj takšno ostane tudi v prihodnje," so še zapisali na velenjski občini.