Le zakaj bi nekdo olupil najmanj 25 smrek?

Neznanec je uničil najmanj 25 smrek in povzročil ogromno gospodarsko škodo.

V gozdu na območju Gorč je neznanec poškodoval najmanj 25 smrek, so sporočili s Policijske uprave Celje. Lastniku je povzročil za okoli dva tisoč evrov škode. "Nedvomno bodo smreke propadle in najverjetneje gre za objestnost ali pa nagajanje lastniku," menijo strokovnjaki s področja gozdarstva.

"V gozdu na območju Gorč smo včeraj obravnavali sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Neznani storilec je poškodoval najmanj 25 smrek, s katerih je olupil lubje. Lastnik ocenjuje, da je z dejanjem oškodovan za okoli 2.000 evrov," so pri celjski policijski upravi zapisali v sporočilu za medije.

"Težko rečem, kaj bo počel z lubjem. Lubje sicer nekateri uporabljajo v farmacevtski, kozmetični ali prehranski industriji, a tu večkrat uporabljajo hrast in kostanj. Lubje namreč vsebuje antioksidant stilben, ki preprečuje oksidacijo celic in staranje kože ter deluje protimikrobno," nam je pojasnil avtor spletnega portala Gozd in gozdarstvo Marko Puschner.

"Mislim, da gre bolj za nagajanje lastniku. Smreke pa so brez lubja zdaj žal mrtve in bodo propadle v enem mesecu. Nedvomno gre za gospodarsko škodo," je dodal.