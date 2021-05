V gozdovih se povečujeta lesna zaloga in prirastek

Oglasno sporočilo

Trenutno stanje naših gozdov je plod tradicije skrbnega in načrtnega gospodarjenja z njimi v zadnjih 70 letih. Povprečna lesna zaloga se je v obdobju od 1947 do 2020 povečala s 137 m3/ha na 304 m3/ha, letni prirastek gozdnih sestojev pa s 3,25 m3/ha (1947) na 7,48 m3/ ha (2020). V Sloveniji je približno 1,2 milijona ha gozda , njegov delež pa znaša 58 %. Leta 1875 je bilo z gozdom pokritega le 36,4 % slovenskega ozemlja.

Ohranjena je sposobnost samodejne, naravne obnove gozdov

Zaradi ohranjenih naravnih mehanizmov obnove se slovenski gozd na 95 % gozdnih površin, potrebnih obnove, obnovi po naravni poti. Le 5 % površin je potrebno obnoviti s sadnjo sadik gozdnega drevja. Naravne ujme sicer povečujejo potrebe po obnovi in negi gozdov oz. po gozdnogojitvenih in varstvenih delih v gozdovih, vendar gozdovi zaenkrat še uspevajo kljubovati podnebnim spremembam.

Gozdovi so bogat vir surovine za gozdno-lesno verigo

Možni posek lesa v slovenskih gozdovih, ki je določen z gozdnogospodarskimi načrti, se je v zadnjih 25 letih več kot podvojil, in sicer s 3,1 milijona m3 (1994) na 7,1 milijona m3 (2020). Realizacija poseka lesa v gozdovih je manjša od načrtovanega, se pa je realiziran letni posek lesa v zadnjih letih, -predvsem zaradi posledic naravnih ujm, približal načrtovani količini možnega poseka in je znašal med 5 in 6 milijoni m3 lesa. V letu 2020 se je z 4,2 milijoni m3 spet nekoliko zmanjšal.







Naročnik oglasnega sporočila je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.