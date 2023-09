Nekdanji tajnik mariborske univerze obsojen zaradi mobinga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Univerza je Vidonji za določene neplačane obveznosti po delovnopravni zakonodaji in odškodnino plačala 18 tisoč evrov. Petra Ujčič se za kazenski pregon ni odločila, je pa bila med pričami, ki so Lorenčiča močno obremenile. Foto: Marko Vanovšek

Teodor Lorenčič, nekdanji tajnik na Univerzi v Mariboru, je kriv šikaniranja na delovnem mestu, je odločilo sodišče in ga obsodilo na pol leta pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta ter mu naložilo plačilo stroškov kazenskega postopka in sodne takse, poroča Večer. Sodba, na katero se Lorenčič ni pritožil, je postala pravnomočna konec prejšnjega meseca.

Afera izhaja iz leta 2016, ko je takratni vršilec dolžnosti glavnega tajnika Teodor Lorenčič nad svojima pomočnikoma Alenom Vidonjo in Petro Ujčič izvajal mobing, druga pa ga je obtožila tudi spolnega nadlegovanja.

Sodnica: Ponavljajoče je trpinčil oškodovanca

Lorenčič je Petri Ujčič v prisotnosti Vidonje med drugim rekel, da bi se "onadva bolje razumela, če bi jo pof... tam na svoji mizi", Vidonji pa govoril "pubec, ne fu... me v glavo, nehaj me fu... v glavo".

"Obdolženemu je uspelo vzpostaviti izrazito negativno, žaljivo in zastrašujoče delovno okolje, v katerem je sistematično in ponavljajoče trpinčil oškodovanca," je v obrazložitvi sodbe zapisala sodnica Sonja Krajnc ter dodala, da je s svojim ravnanjem Vidonji povzročil ponižanje in prestrašenost.

Lorenčiču, ki se je branil, da gre za izmišljen konstrukt njemu nenaklonjenih posameznikov, sodišče ni verjelo. Zaradi "navedenih neresnic" in izogibanja odgovoru tudi ne Igorju Tičarju, prav tako ne takratnemu prorektorju Janu Žanu Oplotniku in drugim, ki jih je poklicala obramba.