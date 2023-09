Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so po primerih dveh otrok s težko obliko prirojene srčne napake, ki sta umrla med zdravljenjem v Izraelu, napovedali zunanji strokovni nadzor. Strokovni direktor pediatrične klinike UKC Marko Pokorn je v izjavi za medije dejal, da si želi, da bi bil nadzor temeljit in opravljen kar najbolj ažurno.

Kot je pojasnil, so iz UKC Ljubljana poleti dva otroka, ki sta se zaradi težke prirojene srčne napake zdravila na pediatrični kliniki, napotili na zdravljenje v mednarodni priznani center v Izrael h kirurgu Davidu Mishalyju, ki je pred leti že sodeloval z UKC. Odločitev o napotitvi v tujino je sprejel konzilij, v katerem sodelujejo zdravniki različnih specialnosti.

Mishaly je ob predstavitvi primerov in dokumentacije izrazil skrb glede uspeha zdravljenja, a so bili tamkajšnji kirurgi vseeno pripravljeni prevzeti odgovornost in izvesti zdravljenje, je pojasnil Pokorn. Žal zdravljenje ni bilo uspešno, oba otroka sta umrla.

Da ob odločitvah UKC ne bi bilo kakršnekoli sence dvoma, je Pokorn v. d. strokovnega direktorja UKC Ljubljana Gregorju Norčiču predlagal, da odredi strokovni nadzor zdravljenja. "Moj predlog gre v smeri, da poiščemo nekoga, ki je neodvisen in mednarodno priznan strokovnjak, se pravi, da bo to verodostojno opravljeno in da bodo tudi rezultati potem res verodostojni," je poudaril.

O primerih smrti je UKC Ljubljana obvestil tudi ministrstvo za zdravje, kjer pa na vprašanja STA, ali tudi sami razmišljajo o uvedbi nadzora, še niso odgovorili.

Kot je znano, je po odhodu Mihe Weissa UKC Ljubljana maja ostal z enim otroškim srčnim kirurgom Igorjem Šehićem. Ker je pred tem marca sodelovanje z UKC Ljubljana končal češki otroški srčni kirurg Roman Gebauer, se je vodstvo zavoda o 25-odstotni zaposlitvi za vodenje Centra za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami in dodatno še za opravljanje operativnih posegov dogovorilo z Janezom Vodiškarjem.

Na vprašanje, ali bi bilo zdravljenje drugačno, če bi Gebauer in Weiss ohranila sodelovanje z UKC, je Pokorn odgovoril, da je kakršnakoli sodba stvar strokovnega nadzora in da bo treba počakati na njegove ugotovitve.

"Vsak tak dogodek se me dotakne. Dolga leta sem delal na infekcijski kliniki, kjer smrti otrok niso bile nekaj, s čimer se redno srečuješ pri svojem delu," je poudaril Pokorn. Staršem je izrazil sožalje in podporo ter jim ponudil odprta vrata za kakršnakoli vprašanja, je poudaril.

Starši otrok so za N1 izrazili prepričanje, da za otroka zaradi dogajanja na programu otroške srčne kirurgije v UKC ni bilo optimalno poskrbljeno. Starši enega od otrok so nato v UKC vložili tudi uradno pritožbo. Obravnava primera na podlagi pritožbe je predvidena za oktober, je dejal Pokorn.