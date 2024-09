Drama v Zagrebu: moški s pištolo vdrl v bolnišnico in grozil

Policisti so obkolili Univerzitetni bolnišnični center (KBC) na Rebru v Zagrebu, potem ko je vanjo vstopil moški s pištolo in začel groziti. Neuradno naj bi moškega že dalj časa zdravili na psihiatričnem oddelku bolnišnice.

Zagrebška policija je o grožnjah s pištolo v bolnišnici prejela nekaj po 10. uri, je poročal hrvaški Index. Takoj so odhiteli na kraj dogodka, kjer so stopili v stik z moškim, ki se je zadrževal na psihiatričnem oddelku bolnišnice, in z njim začeli pogovor. Hrvaški Jutarnji list je poročal, da so se zdravniki in drugo zdravstveno osebje medtem zaklenili v ordinacije in čakali na navodila.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Viri iz bolnišnic so navajali, da se je moški že dalj časa zdravil na psihiatričnem oddelku bolnišnice na Rebru, a naj ne bi bil zadovoljen z zdravljenjem. V bolnišnico je prišel že večkrat, danes pa se je situacija dramatično zaostrila, je dejal neki vir.

"Policisti se trenutno na psihiatričnem oddelku v Zeleni stavbi KBC Zagreb pogaja z moškim, ki je tja vlomil s pištolo. Prostor je izpraznjen, nihče ni ogrožen. Ne vem, ali je pištola prava ali ne," pa je za Večernji list povedal Milivoj Novak, pomočnik direktorja KBC.

Okoli 12. ure so hrvaški mediji poročali, da so moškega že pridržali, čeprav policija uradno tega še ni potrdila.