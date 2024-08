Kočevje: z udarci, odrivanjem in grožnjami nad policiste

Medtem ko so policisti obravnavali mladoletnega voznika, ki ni upošteval njihovih navodil, so jih napadli občani ter z udarci, odrivanjem in grožnjami poskušali preprečiti njegovo prijetje. Dva policista sta utrpela lažje poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V nedeljo zvečer so policisti med kontrolo prometa v Kočevju začeli ustavljati voznika, ki se na njihova navodila ni odzival. Odpeljal je naprej, se ustavil na travniku in skupaj s sopotnikom s kraja zbežal. Policisti so mladoletnega voznika prijeli, v času postopka pa so jih napadli občani ter z udarci, odrivanjem in grožnjami poskušali preprečiti njegovo prijetje. Policisti so trem osumljencem odvzeli prostost.

Poleg tega je med postopkom ena osumljenka v službeno vozilo policije vrgla kamen in ga poškodovala. Policisti so vse štiri osumljence kazensko ovadili zaradi suma izvršitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in poškodovanja tuje stvari. Prav tako so zasegli vozilo mladoletnemu vozniku.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje identitete drugih oseb, ki so bile udeležene pri izvršitvi kaznivega dejanja.