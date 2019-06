Dogovora o vodilnih položajih v EU očitno še ne bo

Tudi nemška kanclerka Angela Merkel je menila, da bo za razrešitev težav z imenovanjem novega predsednika Evropske komisije verjetno potrebnega še nekaj časa. "Lahko se zgodi, da danes še ne bo rezultata," je dejala in dodala, da je pomembno, da se rešitev najde pred ustanovno sejo Evropskega parlamenta, ki se začne 2. julija.

Kanclerka je tudi poudarila, da ne bi mogla sprejeti kandidata, ki mu ne bi uspelo zbrati podpore parlamenta. Vodilnega kandidata desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) Manfreda Webra, ki ga je Merklova v preteklosti podprla, zavračajo socialisti in liberalci v parlamentu.

Bo Merklova postala predsednica Evropske komisije?

V Bruslju se ugiba tudi o možnosti, da bi predsednica Evropske komisije lahko postala Merklova. Nekateri naj bi jo poskušali prepričati o tem. A italijanski premier Giuseppe Conte je danes dejal, da nemška kanclerka "ni na voljo" za ta položaj. "Ko sva nazadnje govorila, sva na kratko razpravljala tudi o tem. Nisem dobil občutka, da je na voljo," je dejal.

Foto: Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron je zavrnil navedbe, da gre v pogajanjih o vodilnih položajih za tekmo med Nemčijo in Francijo, ter potrdil svoje nasprotovanje konceptu vodilnih kandidatov, po katerem naj bi predsednik komisije postal eden od vodilnih kandidatov glavnih evropskih strank za volitve.

Weber je vodilni kandidat konservativne EPP, Nizozemec Frans Timmermans je vodilni kandidat socialistov, liberalci pa se za predsedniški položaj v komisiji, ki je ključen košček kadrovske sestavljanke, potegujejo z Margrethe Vestager, ki jo nekateri štejejo za vodilno kandidatko, nekateri pa ne. Liberalci sami sicer koncept zavračajo.

Med morebitnimi kandidati tudi Plenković

Nekateri diplomatski viri v Bruslju menijo, da Weber nima možnosti, da postane predsednik komisije, saj bi bilo to ponižanje za Macrona. K temu dodajajo, da v tem primeru odpade tudi Francoz Michel Barnier, saj bi bilo to ponižanje za Merklovo. Če pade Weber, po nekaterih neuradnih ocenah za vodilni položaj v komisiji ne pride v poštev niti Timmermans.

Med množico kandidatov se pojavlja tudi hrvaški premier Andrej Plenković. Foto: Reuters

Sestankov v različnih sestavah je ogromno. Sestali so se Merklova, Macron in Tusk. Že zjutraj se je znova srečalo šest premierjev, ki v imenu treh glavnih evropskih političnih sil - konservativcev, socialistov in liberalcev - usklajujejo pogajanja o vodilnih položajih. Po pogovorih so sporočili le, da je bilo srečanje pozitivno in da se zavezujejo k nadaljnji razpravi na vrhu v konstruktivnem duhu.

V množici imen, o katerih se ugiba, se pojavljata tudi hrvaški premier Andrej Plenković in predsednica Kolinda Grabar - Kitarović. "Vse je odprto," je dejal Planković ob prihodu. O ugibanjih o imenih, tudi hrvaških, pa je dejal, da je veliko od tega, o čemer se ugiba, daleč od dejanskih pogovorov, pri čemer ve o teh pogovorih več kot številni.

Na vprašanje, ali se je pripravljena EPP, ki vztraja pri položaju predsednika komisije, odpovedati svojemu spornemu vodilnemu kandidatu Webru in predlagati koga drugega, je Plenković odgovoril le, da "niso v tej fazi".

Tajani: Sistem spitzenkandidatov ni muha Evropskega parlamenta

Sistem spitzenkandidatov, po katerem naj bi predsednik Evropske komisije postal eden od vodilnih kandidatov glavnih evropskih strank za volitve, ni muha Evropskega parlamenta, je danes v Bruslju poudaril njegov predsednik Antonio Tajani. "Razprava je odprta, rešitev je trenutno daleč," je še dejal glede pogajanj o vodilnih položajih.