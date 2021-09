Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danska, ki je pred šestimi meseci prva uvedla covidno potrdilo, je danes obveznost predložitve tega dokumenta odpravila za večino javnih prostorov. Čez nekaj dni naj bi ukinili vse omejitve, ki so jih v državi uvedli zaradi covida-19, oblasti pa ob tem pozivajo prebivalce, naj ostanejo previdni.

Epidemija covida-19 je na Danskem trenutno pod nadzorom. Velik delež prebivalstva je cepljen proti covidu-19, a strokovnjaki opozarjajo, da nevarnost še zdaleč ni odpravljena.

Gostinec: Potrdil ne bomo pogrešali

"To je malo poseben dan," je danes povedal lastnik restavracije v Koebenhavnu Eric Poezevara. "Teh potrdil ne bomo pogrešali, a menim, da je bila njihova uvedba zelo dobra ideja, saj je bila povod za upanje," je dodal.

Covidno potrdilo dokazuje, da je imetnik polno cepljen proti covidu-19 ali bil v zadnjih 72 urah testiran na novi koronavirus z negativnim rezultatom. Na Danskem so ga kot obveznost uvedli marca, ko so začeli odpirati javne prostore.

10. septembra naj bi odpravili vse omejitve

Obveznost predložitve tega potrdila, v digitalni ali tiskani obliki, je bila sicer že od vsega začetka mišljena kot začasen ukrep, s tem da naj bi jo po prvih načrtih odpravili 1. oktobra.

A od danes ga na Danskem ni več potrebno predložiti za vstop v kavarne, bare, restavracije, telovadnice in frizerske salone. Ostaja pa obvezen za vstop na večje javne prireditve v notranjih prostorih in nočne lokale. A tudi to naj bi bilo drugače 10. septembra, ko naj bi odpravili vse omejitve.

Sredi avgusta so na Danskem odpravili obvezno nošenje zaščitnih mask v javnem prometu, od začetka avgusta pa ni več potrebno covidno potrdilo za obisk muzejev in dogodkov v pokritih prostorih z udeležbo manj kot 500 ljudi.

V državi s 5,8 milijona prebivalci je polno cepljenih proti covidu-19 okoli 72 odstotkov prebivalstva. Za to boleznijo je umrlo 2500 ljudi.

Danski minister za zdravje Magnus Heunicke je sicer opozoril, da "epidemije še ni konec" in da bo vlada v primeru, da bo to potrebno, znova uvedla omejitve. Dnevno še vedno beležijo okoli tisoč okužb z novim koronavirusom.

Danska "šampion" v cepljenju prebivalstva

Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je Danska "šampion" v cepljenju prebivalstva, ima pa tudi vzpostavljen učinkovit sistem za sledenje in odkrivanje okužb, ki omogoča prepoznavanje posameznih različic virusa in s tem hitrosti njegovega širjenja.

Znanstveniki pa opozarjajo, da bo odprava vseh omejitev vodila do velikega porasta okužb med necepljenimi in posledično povečanja nujnih hospitalizacij.

Potniki, ki vstopajo na Dansko, morajo še vedno predložiti potrdilo o cepljenju proti covidu-19 ali negativni PCR test.